Vielä helmikuussa Camilla Grönberg pelasi ammatikseen koripalloa Saksan Bundesliigassa Chemnitzin kaupungissa, nyt hän aloittaa Jyväskylän Basketball Academyn U19 -poikajoukkueen valmentajana. Helmikuun puolivälin aamuharjoitukset etenivät tuttuun tapaan, kunnes yksi vastaan yksi -pelin kontaktitilanteessa Grönberg jäi puolustajana joukkuekaverinsa painon alle.

– Rintaan osuneen kontaktin jälkeen kaatuessa vääntyi polvi. Tunsin saman tien, että se napsahti rikki. Sama on tapahtunut minulle jo kerran aikaisemmin, Grönberg kertoo.

Polvesta rikkoutui eturistiside ja kierukka. Sama tapahtui toisen jalan polvelle vuonna 2012, mutta tuolloin jalka kuntoutui täyteen iskuun. Tällä kertaa Camillan peliura näyttää olevan ammattilaisuuden osalta paketissa ja hän on ottamassa seuraavaksi valmentajauransa ensiaskelia.

Koripallon valmentaminen on Suomessa hyvin miesvaltaista. Pienemmissä junioreissa naisvalmentajia riittää, mutta aikuisten sarjoissa naisten tuoma valmennusosaaminen ollut muutamien voimakastahtoisten persoonien varassa.

Naisten pääsarjassa eniten otteluita (710) on valmentanut Grönbergiäkin käskyttänyt Huima-ikoni Mervi Nurmi. Hilpi Savikko on valmentanut naisten maajoukkueen lisäksi pääsarjaa 239:n ottelun verran.

Miesten Korisliigan tai maajoukkueen historia ei tunne ensimmäistäkään päävalmentajaksi noussutta naista. Johanna Aatsalo toimi Panttereiden miesten liigajoukkueen apuvalmentajana 1990-luvulla, Anu Rajaniemi Porvoon Tarmossa 2000-luvun puolivälissä.

Grönberg on itse mieltynyt moderniin nopeatempoiseen koripalloon.

– Pidän nopeasta koripallosta, joka perustuu aggressiiviseen puolustuspelaamiseen. Hyökkäyspäässä toivon, että meidän pojat uskaltavat rohkeasti haastaa itseään ja sallivat myös virheitä.

Camilla Grönberg kertoo olevansa pelaajana varsin itsenäinen ja helppo valmennettava. Hän mainitsee uransa varrelta Naantalista Lasse Almenoksan ja Turusta Jukka Valpolan merkittävinä valmentajinaan.

– Varsinaisia mentoreita minulla ei ole ollut. Naantalissa olimme seuran ainoa tyttöjoukkue, joten Almenoksa teki hyvää työtä pitääkseen joukkueen kasassa. Junnumaajoukkueissa oli paljon hyviä valmentajia. Mikko Tupamäki ja Ensio Helimäki olivat ensimmäisiä maajoukkuevalmentajiani.

Liikuntatieteiden opinnot toivat Grönbergin Jyväskylään vuonna 2014. Ensimmäinen kausi Huimassa toi hopeisen mitalin lisäksi kutsun naisten maajoukkuepaitaan.

– Huima-kausien jälkeen päätin satsata täysillä pelaamiseen. Oli todella rankkaa yhdistää täysipainoinen opiskelu yliopistolla ja matkustaminen Äänekoskelle. Catzissä keskityin jo ammattimaisesti korikseen.

Lappeenrannan Catz pelasi kaudella 2016-2017 myös Baltian liigaa, josta Grönbergille kertyi tärkeää kansainvälistä kokemusta.

Kesäkuussa 2017 hän teki sopimuksen Hyvinkään Pontevan kanssa, mutta käytti lopulta sopimuksen ulkomaanpykälän. Ensimmäinen osoite löytyi 2. Bundesliigan Bad Homburgista, jossa hän pelasi lähes 30 minuuttia ottelua kohden, yli 10 pisteen keskiarvolla.

– Ensimmäinen Saksan vuosi oli minulle näytön paikka. Seura oli pieni, mutta kaikki hoidettiin hyvin. Sain paljon vastuuta ja roolini oli hyökkäyspäässä iso, mikä oli minulle uutta.

Grönberg huomattiin ja viime kaudelle sopimus syntyi Bundesliigan ChemCats Chemnitziin. Uusi rooli helmikuiseen loukkaantumiseen päättyneellä pääsarjakaudella oli aiempaa rajatumpi ja puolustusvoittoisempi.

– Puolustin kaikkia pelipaikkoja 1–5. Meillä oli neljä tulokaskauttaan pelaavaa amerikkalaista, joilla oli tekemistä sopeutua eurooppalaiseen pelitapaan. Jouduimme puolustuspäässä joukkueen toisen suomalaisen, Veera Pirttisen kanssa, paikkaamaan heitä aika paljon.

Grönbergin valmentajaura on vielä alussa. Hän on kesäisin valmentanut junioreita korisleireillä ja aloittaa nyt ensimmäistä kertaa täyspainoisesti JBA:n U19 -poikien ja päävalmentaja Toni Nymanin mukana, viimeistellen samalla liikuntatieteiden opintojaan. Maajoukkue- ja ammattilaispelaajan status antaa uudelle valmentajalle tärkeää auktoriteettia ja Grönbergillä on hyvät eväät välittää pelaajille tietotaitoa siitä, mitä kansainvälisille ammattilaiskentille yltäminen vaatii.