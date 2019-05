Helpolla päässeet Kirittäret vihdoin kunnon testissä tänään – Vieraaksi Hippokselle saapuu haastajan rooliin pudonnut Lapua

Kirittäret on päässyt kevään kahdessa aiemmassa kotiottelussa melko helpolla. Sekä sarjanousija Mynämäki että Lappajärvi ovat taipuneet Hippoksen pesisstadionilla lopulta selkein numeroin. Lisäksi Kirittäret on pelannut yhden vierasottelun, kun se viime sunnuntaina voitti Rauman.



– Ei ole ihan päävastustajia vielä kohdattu, Kirittärien kapteeni Emma Körkkö myöntää.



– Omassa pelissä on kuitenkin ollut vielä kommelluksia. Ei peli täydellistä ole ollut ja ajatusvirheitä on sattunut aika paljonkin, Körkkö jatkaa.



Tänään jyväskyläläisten kevätvire mitattaneen ensimmäistä kertaa toden teolla, kun Hippoksella pelataan klassikkokamppailu Kirittärien ja Lapuan Virkiän välillä. 2000-luvun aikana joukkueet ovat kohdanneet naisten Superpesiksen finaaleissa kahdeksan kertaa. Siinä tilastossa Virkiä vie pidemmän korren, sillä kyseisistä finaalisarjoista kuusi on päättynyt lapualaisten mestaruuteen.



Viime kausina Kirittäret on kuitenkin ollut selvästi niskan päällä. Lapualla on edelliskerran juhlittu SM-kultaa 2015, mutta Jyväskylään mestaruus on sen jälkeen tullut kahdesti, 2016 ja 2018. Viime kaudella lapualaiset jäivät mitalien ulkopuolelle kokonaan, ensimmäistä kertaa sitten kesän 2007.

Lapua on ennakkosuosikkien kovin uhka



Tämän kauden ennakkospekuloinneissa Lapuaa pidettiin kahden suurimman ennakkosuosikin, Kirittärien ja Porin Pesäkarhujen, kovimpana uhkaajana. Lapua onkin aloittanut kautensa Kirittärien tavoin kolmella voitolla; Lappajärveä, Seinäjokea ja Hyvinkäätä vastaan.



– Kiva päästä kohtaamaan niin sanotusti näitä päävastustajiamme. Näkisin, että Lapua on vahvistunut viime kaudesta. Tänään ei ole hirveästi varaa niihin ajatusvirheisiin, Körkkö tuumii.



Kirittärien ulkokentältä ei ole alkukaudesta montaa juoksua lipsahtanut. Kolmessa ottelussa vastustajat ovat saaneet aikaiseksi viisi juoksua, kun jyväskyläläiset ovat tykittäneet niitä peräti 48. Tänään ulkopeli joutuu ensimmäistä kertaa äärimmäiseen testiin. Lapuan ykköspelaajia on totutusti Janette Lepistö, nelinkertainen lyöjätilaston ykkönen. Viime kaudella Lepistö paukutti rikki lyötyjen juoksujen ennätyksen naisten Superpesiksen runkosarjassa (8+76).



Körkkö (o.s. Nieminen) pelaa itse Kirittärissä jo kuudetta kautta. Naisten Superpesiksen kärkilyöntitilaston hän on voittanut kolmena edelliskautena perätysten.



– Ihan ok on oma kausi käynnistynyt. Lyönti alkoi viime pelissä napsumaan, Körkkö kuvailee.



Kirittärien mestaruusjoukkue ei viime syksystä juurikaan muuttunut. Körkkö uskoo, että se on suuri etu muutoinkin hurjan laadukkaalle pelaajamateriaalille.



– Tosi pienin muutoksin päästiin tähän kauteen. Pystytään paljon rakentamaan vanhan pohjalle ja sitä kautta pystytään olemaan viime vuottakin parempia.



Naisten Superpesistä Hippoksella: Kirittäret – Lapuan Virkiä pelataan keskiviikkona 22. toukokuuta klo 18:00.