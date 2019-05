Helsingin apulaispormestari haluaa Havis Amandan kylpyleikeille lopun – patsaan hauraus voi aiheuttaa vaaraa

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar haluaa rajoittaa Kauppatorin kupeessa sijaitsevan Havis Amandan patsaan altaan vesileikkejä.

Kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaava Razmyar kirjoittaa Twitterissä, että juhlintaan liittyvää uiskentelua tulisi rajoittaa. Hänen mukaansa patsaan ympärillä saa juhlia jatkossakin.

– Kylpemiseen pitäisi vaan keksiä toinen paikka, jos halutaan pitää ihmisten turvallisuudesta huoli ja patsas kunnossa myös seuraavat 110 vuotta, hän kirjoittaa.

Aiemmassa tviitissään Razmyar ehdotti kokonaan toista juhlapaikkaa seuraavan MM-kullan juhlinnalle patsaan haurauden vuoksi.

– On ollut ihanaa seurata MM-kullan juhlintaa ja ihmisten riemua. Mantalla on ollut monta halaajaa, mutta Manta on kuitenkin jo 111-vuotias ja hyvin hauras. Vaarassa ovat niin patsas kuin juhlijatkin. Seuraavaan kultajuhlaan pitäisi keksiä joku muu juhlintapaikka.

Helsingissä jääkiekon MM-kultaa juhlineet täyttivät jälleen "Mantan" patsaan juurella olevan altaan vesileikeillään heti ottelun päätyttyä myöhään sunnuntai-iltana.

Pariisilaista perua

Viisi metriä korkea Havis Amanda on kuvanveistäjä Ville Vallgrenin vuonna 1906 muovailema pronssipatsas. Taiteilija asui tuolloin Pariisissa, ja patsaan malleina oli tiettävästi kaksi nuorta pariisilaisneitosta.

Patsaan alkuperäinen suomenkielinen nimi on Merenneito. Patsas paljastettiin Helsingissä syksyllä 1908. Patsaan oli aikanaan määrä elävöittää ja eurooppalaistaa Helsingin katukuvaa.

Patsaan paljastamisen jälkeen julkisuudessa keskusteltiin kiivaasti naisen kurvikkaista muodoista ja vesialtaan merileijonista, jotka eivät kuulu Suomen eläimistöön. Silloinen naisliike vaati Helsinkiä poistamaan teoksen, jota se piti riettaana.

Havis Amandan ympärillä ja osittain altaassakin on juhlittu vappua vuosikymmenestä toiseen. Patsas kuuluu Helsingin taidemuseon kokoelmiin.