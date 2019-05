Henrik Haapala siirtyy Jokereihin

Henrik Haapala siirtyy KHL-jääkiekkojoukkue Jokereihin kaksivuotisella sopimuksella. Haapala pelasi tällä kaudella Sveitsin liigan Luganossa lainasopimuksella Florida Panthersista, jossa läpimurto NHL:ään jäi tamperelaislähtöiseltä hyökkääjältä tekemättä.

– Haapala on nuori ja kehittyvä pelaaja, jonka uran parhaat vuodet ovat vielä edessä. Häneltä löytyy taitoa, aktiivisuutta ja kykyä tehdä peliä sekä erikoisosaamista myös ylivoimalle. Tärkeää on myös pelaajan asenne ja halu tulla Jokereihin, sillä hänellä on iso motivaatio näyttää osaamisensa tulevina kausina, Jokereiden GM Jari Kurri kertoi joukkueen tiedotteessa.

Haapala, 25, debytoi NHL:ssä kaudella 2017-18 viiden ottelun verran, mutta pelasi pääosin AHL:ssä ja Tapparassa. Haapala on voittanut Tapparan mukana Suomen mestaruuden 2016 ja 2017.