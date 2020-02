Herola hyytyi vetohommissa ja paikka Seefeldin yhdistetyn podiumilla jäi vajaan puolen minuutin päähän – yhdistetyn hiihtäjät joutuvat kolmen viikon pakkolomalle lumipulan vuoksi

Ilkka Herola jäi jälleen vaille vetoapua ja palkintopallisijaa, kun viime talven MM-maisemissa Itävallan Seefeldissä hiihdettiin yhdistetyn maailmancupia. Herola pääsi 15 kilometrin hiihtoon kahdeksantena ja ajoi kärkeä kiinni, mutta jäi kirissä parhaat voimansa uhranneena kuudenneksi.

Norjan Jarl Magnus Riiber otti kauden 13:nnessa kilpailussa jo 11:nnen voiton kaukana muiden edellä. Kakkosryhmää vetänyt Jörgen Graabak järjesti Norjalle kaksoisvoiton paimentamalla Saksan Vinzenz Geigerin kirissä kolmanneksi.

Herola ennätti kamppailuun viidennestä sijasta, kun hän veti perässään Saksan Eric Frenzelin ja Itävallan Lukas Greidererin Japanin Akito Wataben edelle kilpailun viimeisellä kilometrillä.

Olympiavoittaja Frenzel kiitti Herolaa vetoavusta ilkeimmällä mahdollisella tavalla ja kiri lopussa edelle.

Frenzel oli Norjan Jens Lurås Oftebron jälkeen viides ennen Herolaa ja Greidereria.

Eero Hirvonen nousi hiihdossa viisi sijaa sijalle 30 ja sai palkkioksi yhden maailmancupin pisteen.

Lumipula estää Otepään maailmancupit

Lämmin, sateinen ja loputtoman syksyinen talvisää pakottaa yhdistetyn hiihtäjät kolmen viikon kilpailutauolle. Seuraava cupin kilpailu järjestetään vasta 22. helmikuuta Trondheimissa, kun Otepään kilpailut jouduttiin perumaan lumipulan takia.

Otepäässä oli tarkoitus kilpailla lauantaina ja sunnuntaina HS100-mäessä ja kymmenen kilometrin hiihdossa.

– Valitettavasti nyt joutuu vähän huilaamaan, Herola harmitteli.

Herola oli Seefeldin kolmessa kilpailussa 11:s, kahdeksas ja kuudes. Myös hyppy parani joka päivä, joten noususuuntaa olisi ollut mukava jatkaa loppuviikosta.

–Toisaalta nyt pääsee hyppäämään kohtuullisen paljon, kun ei kilpailla. Saan varmaan vahvistettua hyppyä edelleen parempaan suuntaan, Herola toivoi.

– Eikä tarvitse vähään aikaan elää matkalaukusta.

Herola on ennen taukoa maailmancupissa kahdeksantena. Kauden paras sijoitus on Ramsaun neljäs sija joulun alta. Seefeldin kuudes sija on hänelle kauden toiseksi paras sijoitus yhdessä Lillehammerin kanssa.