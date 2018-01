Hiihtäjät kastuvat tänään Tour de Skin yhteislähdöissä

Sääennuste lupaa rankkasadetta maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen yhteislähtöihin tänään Saksassa. Kisakeli ei liene sentään yhtä lohduton kuin eilen, jolloin perinteisen hiihtotavan sprintit oli pakko perua.

Oberstdorfissa kisataan vapaalla hiihtotavalla naisten 10 kilometriä ja miesten 15 kilometriä. Jaossa on bonussekunteja matkan varrella olevista kirimaaleista: naisilla kerran matkan varrella ja miehillä kahdesti. Lisäksi kärkikolmikko saa bonussekunteja.

Suomalaisten osanotto kiertueella kutistui jo ennen neljättä etappia, koska Ristomatti Hakola , Martti Jylhä ja Iivo Niskanen jättävät alkuperäissuunnitelman mukaan kiertueen kesken ennen tämänpäiväistä starttia. He eivät ole jatkamassa kiertuetta Italiaan eivätkä halua riskeerata sairastumista vajaa kuukausi ennen olympiamatkan alkua. Kolmikosta Hakola ja Niskanen on jo valittu Pyeongchangin olympialaisiin, Jylhä on vahvoilla kisajoukkueeseen.

Naisten kisa alkaa kello 11.15 Suomen aikaa, ja mukana ovat suomalaisista Laura Mononen , Krista Pärmäkoski , Kerttu Niskanen ja Aino-Kaisa Saarinen . Miesten kisassa hiihtävät klo 12.15 alkaen Kusti Kittilä , Ari Luusua ja Antti Ojansivu .