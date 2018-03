Hirvosella hyppy hallussa – hyvä menestyssauma auki ladulle

Eero Hirvonen jatkoi hyviä hyppyjään Lahden suurmäessä, kun yhdistetyn maailmancupin Salpausselän kisassa pompittiin mäkiosuus. Hirvonen oli 128,5-metrisellään neljänneksi paras, ja ero kärjessä ladulle lähtevään Japanin Akito Watabeen on 23 sekuntia.

Hirvosen ympärillä riittää väkeä, sillä sijoilta 2–7 startataan ladulle kahdeksan sekunnin sisään. Toisena ja kolmantena lähtevät Norjan Jörgen Graabak ja Itävallan Wilhelm Denifl ovat kolme sekuntia Hirvosen edellä.

Hirvonen vetäisi kisahyppyä edeltäneellä karsintakierroksella 130,5 metriä, ja hypyt ovat sujuneet aiempinakin päivinä. Lahden suurmäki on tullut hyvin haltuun.

– On tainnut olla hallussa jo pikkupojasta lähtien. Olen aina tykännyt hypätä täällä. Kiva kun sai kisaan tuollaisen paremmasta päästä olevan hypyn, vaikka kyllähän siinä vieläkin on asioita, joita toivoisi pystyvänsä tekemään paremmin, Hirvonen summasi.

Kisataktiikka jää vielä nähtäväksi, mutta optioita on monenlaiseen. Ykkösenä lähtevä Watabe lepäili eilisen parisprintin, joten maailmancupin kärkimiehellä riittää varmasti virtaa. Takaa-ajoporukassa Hirvosen tasoista latumenijää ovat ainakin Graabak, Ranskan Francois Braud ja viisi sekuntia Hirvosen perään lähtevä saksalaishirmu Johannes Rydzek.

– Paljon siinä on jengiä, katsotaan nyt mikä on taktiikka. Nyt on vähän jyrkempää nousua kuin eilisessä parisprintissä, ehkä matkan varrella voi tehdä jo jotain eroa, Hirvonen mietti.

Hyppynsä kanssa olympialaisissa tuskaillut ja sitä Lahdessa jälleen jo hieman löytänyt Ilkka Herola oli 26:s ponnistettuaan 120 metriä. Hänellä on eroa kärkeen minuutti ja 42 sekuntia, ja hieman edellä lähtee kova saksalaiskolmikko Eric Frenzel, Björn Kircheisen ja Manuel Faisst.

– Vähän vajaaksi jäi, ei niin tyydyttävä suoritus. Ei toki mikään katastrofi, erot on pieniä ja tuosta on mahdollista nousta paljonkin. Pitää lähteä rohkeasti, mutta (saksalais)porukassa paiskitaan hommia, Herola totesi.

Muista suomalaisista Atte Korhonen oli 30:s, Arttu Mäkiaho 31:s, Hannu Manninen 38:s, Leevi Mutru 39:s ja Wille Karhumaa 50:s.

Kymmenen kilometrin hiihto-osuus alkaa kello 15.45.