Hirvosen ja Herolan hypyissä pilkahdus paremmasta – "Kiva lähteä MM-kisoihin ja katsoa, miten käy"

Yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen ilahtui lauantaina Eero Hirvosen ja SM-kultaan karanneen Ilkka Herolan hypyistä Matti Nykäsen mäessä. Aikaa Seefeldin MM-kisojen ensimmäiseen yhdistetyn kilpailuun on enää vajaa viikko.

– Ilkka ja Eero hyppäävät nyt tasaisen hyvin. Tilanne on parantunut selkeästi alkutalvesta. Itseluottamuksen pilkahduksia ja hymyä alkaa näkymään. Kiva lähteä MM-kisoihin ja odotella, mitä käy, Kukkonen myhäili.

– Ei tarvitse kelata kuin kaksi viikkoa taaksepäin, niin olimme aika solmussa. Nyt näyttää paljon paremmalta.

Mäkiosuuden voittanut Hirvonen liiteli kotimäestään 106 ja Herola 103 metriä. Herola säntäsi kuitenkin ykkösenä ladulle, koska Hirvonen vetäytyi varotoimenpiteenä 10 kilometrin hiihdosta.

– Eerolla on flunssasta toipuminen kesken. Nyt on ollut pari parempaa päivää, mutta jos tänään olisi kilpailtu, vaarana olisi ollut, että kunto olisi sukeltanut takaisin alas, Kukkonen selvitti.

Hiihtämisen sijasta Hirvonen leiskautti mäkikisan jälkeen vielä muutaman harjoitushypyn. Ne vetivät valmennusjohdon suun messingille.

– Varmaankin kauden paras kisahyppy ja harjoituksissa tuli perään jopa parempia, arvelivat Kukkonen ja mäkivalmentaja Jarkko Saapunki.

Herola ei osannut antaa kattavaa arviota hyppykunnostaan. Hän puhkaisi 100 metrin rajan sekä koekierroksella että kilpailussa.

– Hirveän suuria johtopäätöksiä ei voi tehdä, mutta kaiken kaikkiaan suunta on ollut nousujohteinen sekä itsellä että koko joukkueella. Ihan luottavaisin mielin voi jatkaa.

Kuusi kertaa kierretyllä Vuorilammen ladulla Herolan ei tarvinnut pistää parastaan peliin. Silti hän voitti Suomen mestaruuden lähes kahden minuutin erolla hopeataistelun sekunnilla voittaneeseen Ylistaron Kilpa-Veljien Otto Niittykoskeen.

Niittykoski starttasi 31 sekuntia ja hopeakirin hävinnyt Ounasvaaran Olli Salmela 26 sekuntia Herolan perään.

– Tämä oli puhtaasti valmistava harjoitus. Kolme vähän kovempaa ja kolme vähän rennompaa kiekkaa. Ihan hyvin toimi. Jaksoin tehdä loppuun asti niitä tiukkoja kiekkoja, Herola kuvaili.

Herola arveli, että hänelle olisi ollut tarjolla vain hopea, mikäli Hirvonen olisi startannut jänikseksi. Kurottavaa olisi ollut 18 sekuntia.

– Veikkaan, että aika vaikea olisi ollut saada Eeroa kiinni. Tämä on kuitenkin aika helppo latu, eikä siinä tule isoja eroja.

Yhdistetyn viisimieheinen MM-joukkue matkustaa Seefeldiin jo sunnuntai-iltana. Herolakin jäi yöksi Jyväskylään ja kävi muun muassa kirjoittamassa nimensä Matti Nykäsen muistokirjaan.

– Sunnuntaina käydään vielä täällä lenkillä ja that`s it. Joskus myöhään illalla ollaan Seefeldissä. Siellä sitten uudestaan.

Seefeldissä käydään neljä yhdistetyn kilpailua. Niistä ensimmäinen on vuorossa perjantaina. Tuolloin Innsbruckin mäestä hypätään henkilökohtainen kilpailu ja hiihdetään 10 kilometriä.

Yhdistetyn mäkikisoista kaksi hypätään Innsbruckissa ja kaksi Seefeldissä. Suomalaisten toiveet ovat erityisen korkealla viikon kuluttua sunnuntaina, kun MM-ohjelmassa on joukkuesprintti. Herola ja Hirvonen voittivat tuossa lajissa maailmancupin osakilpailun Salpausselällä viikko sitten.

Kotiyleisöä hieman harmitti, mutta niin harmitti Hirvostakin.

Yhdistetyn SM-kisojen odotettu kaksintaistelu Jyväskylän Hiihtoseuran Eero Hirvosen ja Puijon Hiihtoseuran Ilkka Herolan kesken vesittyi, kun Hirvonen jätti kisan kesken hyvin sujuneen mäkiosuuden jälkeen.

Kotiyleisöä hieman harmitti, mutta niin harmitti Hirvostakin.

– En ole yhtään koti-SM-kisaa vielä vetänyt, vaikka täälläkin on junioreiden SM-kisoja ollut. Aina on jotakin muuta ollut. Nyt olisi ollut vielä hyvä lähtöpaikkakin, hän haikaili.

– Uskoisin kuitenkin, että kaikki ymmärtävät tämän ja haluavat katsoa hyviä kisoja tv:n ääressä Seefeldistä. Varmaankin kaikki tajuavat sen, että arvokisat ovat kuitenkin aika merkittävä juttu.

Hirvonen kärsi flunssan oireista jo viikko sitten Salpausselällä.

– Alkuviikosta on vähän väsyttänyt. Pitää varmistaa, että palautuu ja paranee viimeisen päälle ennen Seefeldiä. Sen vuoksi jätin hiihdon väliin.

Hieno onnistuminen Matti Nykäsen mäessä enteilee hyvää MM-kisoihin, mutta Hirvonen ei riehaantunut liikaa.

– Täällä kotimäessä hyppy on aina välillä ollut tänä talvena oikeasti hyvä. Sen siirtäminen ulkomaille eri mäkiin on joskus vähän vaikeaa. Se ei siirry aina itsestään. Tämäkin mäki on hyvin erilainen kuin Keski-Euroopan mäet monesti ovat, hän muistutti.

Hirvosen oli tarkoitus tehdä SM-kisojen hiihto-osuudella niin sanottu valmistava harjoitus. Päävalmentaja Petter Kukkosen kanssa tuumailtuaan hän päätyi siirtämään sen Itävaltaan.

– Se ei kuitenkaan häiritse valmistautumista mitenkään, koska en tarvitse avaavia harjoituksia niin paljon kuin esimerkiksi Ilkka.

Sunnuntaiaamuna Hirvonen aikoi hiihtää vielä kevyen, pitkän lenkin.

Otto Niittykoskelle taitaa tulla elämysmatka Sefeldin MM-kisoihin

Viidenneksi mieheksi yhdistetyn MM-joukkueeseen Seefeldiin valittu Otto Niittykoski melkeinpä toivoo, ettei hänen tarvitsi sonnustautua MM-areenalla kilpailuasuun. Se nimittäin merkitsisi sitä, että joku vahvasta nelikosta Eero Hirvonen, Ilkka Herola, Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho olisi joko sairastunut tai loukkaantunut.

– Meikäläiselle siitä tulee enemmänkin sellainen elämysmatka. Kisan saa jättää vähän kovemmille jätkille, Niittykoski naurahti SM-hopea kaulassaan.

Vasta 17-vuotias Niittykoski ei kauden alussa voinut kuvitellakaan, että hänen nimensä löytyy Seefeldin MM-joukkueen nimilistalta.

– Ei kyllä Seefeld ollut odotuksissa. Päätavoitteena olivat nuorten MM-kisat. Ne menivätkin omasta mielestäni ihan hyvin.

Nuorten MM-kisoissa Lahdessa Niittykoski oli parhaimmillaan kahdeksas.

Aikuisten SM-hopea Jyväskylästä oli Niittykoskelle aikamoinen yllätys. Sen saalistaminen helpottui, kun Eero Hirvonen jätti leikin kesken ja Leevi Mutru jäi kotiin flunssaa potemaan. Lisäksi Arttu Mäkiaho epäonnistui pahoin mäkiosuudella päästyään HS 108-mäestä vain 88 metriä. Hän oli lopulta viides.

Niittykoski pääsi ladulle kolmantena venytettyään 100 metriä. Hän otti viisi sekuntia edellään startanneen Olli Salmelan pian kiinni. Parivaljakko taittoi lähes koko peninkulman peräkkäin, kunnes Niittykoski sai kirittyä loppusuoralla sekunnin eron.

– Mäessä oli oma perussuoritus. Ollilla oli tosi hyvä päivä suksilla, eikä minullakaan huono ollut.

Niittykoski on kotoisin Vaasasta, mutta hän asuu Vuokatissa ja käy urheilulukion toista luokkaa. Kämppäkaverina on Jyväskylän Hiihtoseuran Atte Kettunen.

Yhdistetyn SM-kisaan osallistui vain yhdeksän urheilijaa. Alle 18-vuotiaiden poikien SM-kisassa osanottajia oli neljä ja alle 18-vuotiaiden tyttöjen kisassa samoin neljä. Nuorten mestaruudet nappasivat Lahden Hiihtoseuran Rasmus Ähtävä ja Taivalkosken Kuohun Annamaija Oinas.

Kuudes sija kotikisoista raskas pettymys Atte Kettuselle

Jyväskylän Hiihtoseuran Atte Kettunen sujutteli maaliin kallella kypärin Jyväskylän SM-kisoissa. Kuudes sija kotikisoista oli Vuokatin urheilulukiolaiselle raskas pettymys.

– En todellakaan ole tyytyväinen. Mäessä ei ollut lähellekään sellaista, mitä tekeminen on viime viikkoina ollut. Hiihdossa muutama kierros tuli ihan hyvin, mutta kun Waltteri Karhumaa kiristi tahtia, kone ei käynnistynyt, enkä pystynyt vastaamaan.

Mäessä Kettunen pääsi vain 85 metriä.

– Ylämäen laskuasento jäi vähän takapainoiseksi. Sieltä ei pysty tuottamaan niin hyvin voimaa, että pääsisi hypyn päälle. Pieni, mutta aika kriittinen virhe, hän harmitteli.