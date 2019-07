Historiallinen futsal-sopimus varmistui: Kampuksen Dynamossa pelanneesta Jukka Kytölästä tulee ensimmäinen suomalainen Italian Serie A:ssa

Kampuksen Dynamossa toissa kaudella Suomen mestaruuden voittanut Jukka Kytölä tekee tulevalla kaudella futsal-historiaa, kun hän pelaa ensimmäisenä suomalaisena Italian Serie A:ssa.

Kytölä solmi jatkosopimuksen viime kauden joukkueensa Mantova Calcio a 5:n kanssa, jonka riveissä suomalaispelaaja juhli viime keväänä nousua Italian pääsarjaan. Sopimus on yhden kauden mittainen.

Mantova nousi pääsarjaan karsintojen kautta. Samalla Serie A laajenee 12 joukkueen sarjasta 16:een joukkueeseen.

– Tulevasta kaudesta vaikuttaa tulevan mielenkiintoinen haaste. Sarja on edelleen Euroopan kovatasoisimpia, vaikka muutamia hyviä pelaajia on nyt lähtenyt Espanjan ja Brasilian kovempiin liigoihin. Pelinopeus ja pelaajien taitotaso varmasti kasvavat joka tapauksessa merkittävästi Serie A:han tultaessa, Kytölä pohti Kampuksen Dynamon tiedotteessa.

Kytölän sopimuksen varmistuminen jatkaa suomalaisten hyvää nousua kansainvälisille kentille. Esimerkiksi viime tiistaina (https://www.ksml.fi/urheilu/KaDy-vahti-Juha-Matti-Savolainen-siirtyy-Kroatian-p%C3%A4%C3%A4sarjaan/1399531) varmistui, että KaDyn maalivahti Juha-Matti Savolainen siirtyy Kroatian pääsarjaan. Myös Kytölä hehkuttaa suomalaisten kehitystä.

– Tätä suomalainen futsal tarvitsee, jos halutaan esimerkiksi nostaa maajoukkueen tasoa tai ylipäätään rakentaa futsalista tunnettavampaa ja uskottavampaa lajia, hän sanoo tiedotteessa.

Kytölä on pelannut Suomen maajoukkueessa 80 maaottelua, joissa hän on tehnyt 29 maalia. Kytölä voitti kaudella 2017-18 Suomen mestaruuden Kampuksen Dynamon riveissä. Tämän lisäksi Kytölä on voittanut Kampuksen Dynamossa myös neljä SM-hopeaa ja yhden pronssin.