"Historian tekijät!" – Huuhkaja-tähtien eurooppalaisseurat onnittelivat Suomea kisapaikasta

Suomen jalkapallomaajoukkueelle satoi onnitteluja avainpelaajien seurajoukkueilta ympäri Eurooppaa historiallisen EM-paikan varmistumisen jälkeen.

Huuhkaja-huumassa eli luonnollisesti tiiviisti mukana tähtihyökkääjä Teemu Pukin englantilaisseura Norwich City, joka on seurannut Suomen otteita sosiaalisessa mediassa läpi karsintojen ja toi jopa pop up -myymälän Helsingin keskustaan ennen ratkaisevaa Liechtenstein-peliä.

Norwich juhli Twitterissä Pukin tekemiä maaleja, ja onnitteli Suomea kisapaikan varmistuttua.

– Historian tekijät! He tekivät sen! Suomi on selviytynyt kautta aikojen ensimmäiseen arvoturnaukseensa! Teemu teki kaksi maalia ja tiedossa on tänä iltana melkoinen Pukki party! valioliigaseura tviittasi.

Myös kapteeni Tim Sparvin tanskalaisseura Midtjylland seurasi Huuhkajien otteita.

– Suomi ja Tim Sparv menevät EM-kisoihin, Midtjylland tviittasi aplodisymbolin kera.

Saksalaisessa Bayer Leverkusenissa pelaa peräti kaksi Huuhkajaa, maalivahti Lukas Hradecky sekä hyökkääjä Joel Pohjanpalo, joka on sivussa marraskuun peleistä nilkkavamman takia.

– He tekivät historiaa! Suomi, Lukas Hradecky ja Joel Pohjanpalo ovat selviytyneet vuoden 2020 EM-kisoihin, saksalaisseura tviittasi.

Huuhkajahuuma saavutti myös Skotlannin, jossa Glen Kamara edustaa Rangersia.

– Onnittelut Glen Kamaralle Suomen pääsystä EM-kisoihin. Maan ensimmäinen lopputurnauspaikka, skottiseura onnitteli.