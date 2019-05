HoNsU:n C-pojat tekivät historiaa: Suomen mestariksi koko kauden kestäneellä voittoputkella

Hongikon Nuorisoseuran Urheilijoiden C-juniorit tekivät viikonloppuna jyväskyläläisittäin erittäin harvinaisen tempun, kun joukkue valloitti oman ikäluokkansa Suomen mestaruuden. Suomen parhaasta joukkueesta ei jäänyt juuri epäilystä, sillä jyväskyläläiset voittivat kaikki ottelut niin syksyllä, kevään alkusarjassa ja viikonlopun lopputurnauksessa.

– Lopputurnauksessa oli kahdeksan parasta mukana. Neljän joukkueen alkusarjassa oli tasaisia pelejä, mutta onnistuttiin ne voittamaan. Välierissä kaatui Honka ja finaalissa Helsingin NMKY, joka oli ollut jo samassa alkulohkossa, joukkueen valmentaja Jari Laine kertasi Lohjan Kisakalliossa pelattua lopputurnausta.

Millainen ihmejoukkue sitten on kyseessä?

– Tämä on syntynyt SäyRin ja HoNsU:n yhteistyönä. Kaksi vuotta on pelattu yhdessä eri turnauksissa ulkomaita myöten. Nyt oli liikkeellä tällainen 12 pelaajan kilparyhmä, jossa on paljon urheilija-ainesta. Aika monet ovat entisten koripallopelaajien poikia, Laine kertoi.

Niin kovasta porukasta on kyse, että HoNsU:n nuorille ei ole riittänyt dominointi kotimaassa. Joukkue on pelannut myös Baltic Boys Basketball Leagueta, ja siinä liigassa HoNsU sijoittui kolmanneksi.

– Halutaan oppia, että koripalloa pelataan Jyväskylän ulkopuolellakin, Laine perusteli ulkomailla pelaamista.