Hollanti järjesti maalijuhlat Tallinnassa – taistelu EM-kisapaikoista kiristyy

Hollanti on murskannut Viron maalein 4–0 jalkapallon EM-karsintaottelussa Tallinnassa. Ryan Babel teki oranssipaidoille kaksi maalia.

Babel vei Hollannin johtoon avauspuoliajalla ja teki 2–0-osuman heti tauon jälkeen. Maalinteossa onnistuivat hollantilaisista toisella puoliajalla myös Memphis Depay ja Georginio Wijnaldum. Viro sai ottelussa aikaiseksi vain yhden laukauksen kohti maalia Hollannin kymmentä vastaan.

– Pelasimme paremmin toisella puoliajalla, siirsimme palloa puolelta toiselle ja loimme enemmän paikkoja, mikä johti myös useampiin maaleihin, Hollannin kapteeni Virgil van Dijk sanoi Uefa.comin mukaan.

Voitostaan huolimatta Hollanti on lohkossa vasta kolmantena, sillä se on pelannut yhden ottelun vähemmän kuin Saksa ja Pohjois-Irlanti. Niillä on kummallakin 12 pistettä, ja Hollanti vaanii kolmen pisteen päässä.

Syyskuun karsintaotteluissa Hollanti oli huippuiskussa, sillä ennen Viro-voittoaan se löi Saksan vieraissa 4–2.

Hollannin nuori joukkue tekee paluuta jalkapallohuipulle muutaman vaikean vuoden jälkeen. Oranssipaidat jäivät ulos sekä vuoden 2016 EM-kisoista että vuoden 2018 MM-kisoista, mutta nyt Hollannilla on hyvä mahdollisuus kisapaikkaan.

Saksa palautui Hollanti-tappiosta

Pohjois-Irlanti sai karsintoihin vahvan alun, sillä neljässä ensimmäisessä ottelussaan se kohtasi lohkon heikommat joukkueet Valko-Venäjän ja Viron, otti niistä neljä voittoa ja johti lohkoa maksimipistein. Sillä oli kuitenkin jäljellä vielä ottelut Saksaa ja Hollantia vastaan, ja nyt se koki ensimmäisen pistemenetyksensä kun Saksa haki 2–0-vierasvoiton Belfastista.

Ottelu oli tauolla maaliton, mutta RB Leipzigin Marcel Halstenberg vei Saksan johtoon toisen jakson alussa. Bayern Münchenin Serge Gnabry lisäsi vierasjohtoa lisäajalla.

– Ensimmäisellä puoliajalla tämä oli tasainen peli. Heillä oli todella hyviä paikkoja. Tiesimme että saisimme paikkoja tauon jälkeen, koska he olivat painaneet niin kovaa ja väsyisivät, sanoi Saksan hyökkääjä Marco Reus.

– Hollanti-tappion jälkeen meillä oli tänään painetta ja meidän piti voittaa joitakin vaikeuksia. Emme aloittaneet hyvin, Saksan päävalmentaja Joachim Löw tuumi.

Kroatia jäi tasuriin

E-lohkossa tilanne kiristyy. Viime vuoden MM-finalisti Kroatia jäi hieman yllättäen 1–1-tasapeliin Azerbaidzhanin vieraana. Maailman parhaaksi pelaajaksi viime vuonna valittu Luka Modric vei Kroatian pilkulta johtoon, mutta Tamkin Khalilzade tasoitti toisella puoliajalla.

Kroatia johtaa lohkoa pisteellä ennen Slovakiaa ja Unkaria.

Unkarilla olisi voitolla ollut tilaisuus nousta lohkon kärkeen, mutta Slovakia haki 2–1-vierasvoiton Budapestista naapurimaiden kohtaamisessa.

Slovenialle tärkeä voitto

Tilanne on kimurantti myös G-lohkossa, jossa viisi joukkuetta on viiden pisteen sisällä.

Lohkoa johtava Puola pelasi kotonaan maalittoman tasapelin Itävallan kanssa. Samaan aikaan Slovenia nousi kotonaan tappiolta 3–2-voittoon Israelista ja kohosi lohkokakkoseksi, kahden pisteen päähän Puolasta. Slovenian voittomaalin teki Benjamin Verbic illan toisella osumallaan 90. minuutilla.

Itävalta on pisteen päässä Sloveniasta. Mukana kamppailussa EM-paikasta ovat yhä myös Israel ja Pohjois-Makedonia, jotka ovat kaksi pistettä Itävallan takana. Pohjois-Makedonia haki maanantaina 2–0-voiton Latviasta.

Naapurimaansa Viron tavoin Latvia on vielä tyystin vailla pisteitä EM-karsinnoissa.

Belgia huippuiskussa

I-lohkossa tilanne sen sijaan on hyvin selkeä. Belgian ja Venäjän EM-kisapaikat ovat vain matemaattista varmistusta vailla.

Viime vuoden MM-pronssijoukkue ja Fifan maailmanrankingin ykkönen Belgia jyräsi 4–0-voittoon Skotlannista Glasgow'ssa. Romelu Lukaku aloitti maalinteon 9. minuutilla, eikä Skotlanti enää toipunut tästä.

Belgia on voittanut karsintojen kaikki kuusi otteluaan.

– Tiesimme että tämä oli supertärkeä ottelu. Nyt olemme käytännössä kisoissa, kohtaamme seuraavaksi San Marinon. Tämä oli erittäin miellyttävä suoritus, Belgian päävalmentaja Roberto Martinez myhäili.

Lohkokakkonen Venäjä puolestaan joutui tekemään täyden päivätyön ottaakseen 1–0-kotivoiton Kazakstanista. Mario Fernandes teki voittomaalin Kaliningradissa vasta 89. minuutilla.