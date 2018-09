Hongalle niukka tappio naisten Mestarien liigassa

Hongan naisten jalkapallojoukkue koki 0–1-tappion FC Zürichille Mestarien liigassa. Helsingissä pelatussa pudotuspelikierroksen avausottelussa sveitsiläiset hallitsivat etenkin avausjaksoa, toisella kolmevarttisella Martina Moserin 60. minuutilla puskeman maalin jälkeen espoolaisten uskallus syystäkin kasvoi.

– Harmi, että päästettiin yksi maali. Mutta ottelupari ei todellakaan ole vielä ohi, Hongan toppari ja kapteeni Anna Auvinen kiteytti.

Alkuun Zürich vei, ja Honka sinnitteli askeleen jäljessä. Sveitsiläiset voittivat kamppailutilanteet, kun vahvempi jyräsi heikompaa toistuvasti ja aivan sääntöjen mukaisesti.

Hongan maalivahti Paula Myllyoja joutui paljon vartijaksi heti. Samoin puolustuslinjassa pelanneet Kaisa Ranki, Emilia Iskanius, Anna Auvinen ja Anna Vlasoff joutuivat urakkahommiin, jossa heitä auttoivat etenkin keskikenttäpelaajat Saara Lappalainen ja Linda Nyman.

Toivo elää

Honka vetäytyi alas, kun pallo oli vierasjoukkueella. Ylhäältä ei karvattu lainkaan. Kuvaavasti Honka ylsi ensimmäisen kerran pallon kera vastustajan boksiin vasta pelin 37. minuutin kohdalla, kun laitalinkki Marianna Tolvanen nousi oikeaa laitaa ja tarjosi pallon viimeistelypaikkaan.

Iso ja ratkaiseva ero joukkueiden välillä näkyi kaksinkamppailuissa, joissa fyysisesti vahvemmat vieraat päihittivät suomalaiset.

Hongan muutamat lupaavilta vaikuttaneet hyökkäykset ja viimeistelypaikkojen luomiset tyssäsivät apuvoimien vajeeseen. Toisin kuin puolustuspelissä, sakkasi ryhmätyö ylhäällä yksittäisten pelaajien yrittämiseksi.

Hongan parhaasta maalipaikasta vastasi Ranki, mutta kovan vedon torjui varmuudella maalivahti Elvira Herzog.

Maaliton avausjakso ja niukka maalin häviö jättivät Hongalle toivon kipinää kahden viikon kuluttua pelattavaan toiseen osioon. Voittaja etenee Mestarien liigassa 16 joukkoon eli saavutukseen, johon yksikään suomalaisseura ei ole yltänyt.

– Nyt tiedämme, että meillä on mahdollisuudet tässä otteluparissa. Meillä on kova luotto itseemme. Meillä on tiivis puolustus, että helpolla eivät ainakaan saa maaleja, kapteeni Auvinen kertoi.