Hongan vahvalle putkelle jatkoa, maalitykki Dongou lisäsi SJK:n tuskaa

Jalkapalloliigan Honka ei suostunut vieläkään ottamaan kauden avaustappiotaan, kun espoolaiset vierailivat SJK:n luona Seinäjoella. Honka nappasi kauden neljännen voittonsa maalein 2–0.

Ratkaisu nähtiin toisen 45-minuuttisen alussa. Vieraiden kärkipelaaja Jean Marie Dongou iski avausosuman 51. minuutilla, ja sama mies oli asialla kahdeksan minuuttia myöhemmin.

Ensimmäistä kauttaan Hongassa pelaava Dongou on tehnyt tällä kaudella jo kuusi täysosumaa.

– Dongou on käynyt syvällä viime vuosina, mutta nyt hän on päässyt lentoon. Jos työnteko jatkuu samalla tavalla, hänellä on mahdollisuudet yltää vaikka mihin, kehui Honka-luotsi Vesa Vasara.

Tappion myötä SJK jatkoi tuskailuaan. Kerho on voittanut tällä kaudella vain yhden ottelun.

– Tuskaista on, ja kyllähän tämä joukkuetta ahdistaa. Olemme pelanneet liian kauan ilman maaleja suhteessa saatuihin paikkoihin, harmitteli SJK:n päävalmentaja Jani Honkavaara.

SJK on jäänyt maaleitta kolmessa viime ottelussa.