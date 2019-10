Hradeckyn Leverkusenille jälleen tappio Mestarien liigassa – vaihtomies Morata puski Atleti-voiton

Suomen maajoukkuepelaajien Lukas Hradeckyn ja Joel Pohjanpalon edustama saksalaisseura Leverkusen ei saanut pistetiliään auki jalkapallon Mestarien liigan lohkovaiheen 3. kierroksellakaan. Vierailu Madridin Metropolitano-stadionille toi 0–1-tappion Atletico Madridia vastaan, kun vaihtomies Alvaro Morata puski ottelun ainokaisen 78. minuutilla.

Paikat tarkassa ottelussa jäivät vähiin: Atleticolle laskettiin kaksi laukausta kohti maalia, Leverkusenille yksi. Morata tuli kuitenkin tekemään sen, mistä palkan saa. Hienon keskityksen hyökkääjän uran 13. mestariliigamaaliin tarjoili laitapakki Renan Lodi. Leverkusenin puolustus tilanteessa oli kehnoa, eikä maalivahti Hradeckylle juuri mahdollisuuksia jäänyt.

Pohjanpalo vietti koko pelin vaihtopenkillä. Hän ei ole pelannut vielä lainkaan sen jälkeen, kun palasi joukkueen vahvuuteen pitkään kestäneen loukkaantumiskierteen jälkeen.

Nollilla olevan Leverkusenin tilanne Mestarien liigan D-lohkossa alkaa olla jo hyvinkin tukala, kun sillä sekä Atleticolla on jäljellä vielä kolme peliä. Atletilla on pisteitä seitsemän, illan myöhäispelissä kotonaan Moskovan Lokomotivin kohtaavalla Juventuksella pisteitä on neljä. Lokomotivilla on kolme pistettä, Leverkusenista ottamallaan voitolla.

Alkuillan toisessa ottelussa Shahtar Donetsk ja Dinamo Zagreb päätyivät 2–2-tasapeliin C-lohkossa. Kotijoukkue Shahtarin vei avausjaksolla johtoon Jevheni Konopljanka, mutta Dinamon Dani Olmo tasoitti. Toisella puoliajalla Mislav Orsic iski rangaistuspilkulta Dinamon johtoon, jo neljännellä maalillaan lohkopeleissä. Dodo iski kuitenkin kotijoukkueelle tasapelipisteen 75. minuutilla.

C-lohkon myöhäispelissä Manchester City isännöi Atalantaa. City on voittanut molemmat pelinsä, Atalanta on ennen illan peliä nollilla. Dinamo ja Shahtar ovat kolmen pelin jälkeen neljässä pisteessä.