Hughes avasi piste- ja New Jersey voittotilin Kakon Rangersin kustannuksella

Jääkiekkoliiga NHL:n kesän varaustilaisuuden kärjessä varattujen New Jerseyn Jack Hughesin ja New York Rangersin Kaapo Kakon kaudet eivät ole alkaneet tehopisteillä mitattuna odotetulla tavalla. Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä pelatussa huippulupausten ensimmäisessä keskinäisessä kamppailussa pidemmän korren vei varaustilaisuuden tapaan Hughes, jonka kauden ensimmäinen tehopiste avitti New Jerseyn 5–2-kotivoittoon.

18-vuotiaiden hyökkääjien välille viime keväästä asti rakennettu vastakkainasettelu ei jäällä konkretisoitunut. Yhden maalin tällä kaudella tehnyt Kakko pelasi 16 minuuttia ja laukoi kahdesti. Hughes pelasi 13 minuuttia ja laukoi kaksi kertaa. Hughesin NHL-uran avauspiste syntyi, kun kesän ykkösvaraus syötti Miles Woodin viimeistelemän ja voittomaaliksi jääneen 3–1-osuman. Voitto oli New Jerseylle kauden ensimmäinen.

Hughes koki, että joukkueiden välille voi hyvinkin syntyä median kaipaama vastakkainasettelu.

– Tämä on aika hullua. Vaikutti siltä, että katsomossa on 60 prosenttia meidän ja 40 prosenttia heidän fanejaan. Tästä voi kehkeytyä hyvä kaksintaistelu pariksi vuodeksi, Hughes arveli NHL:n verkkosivuilla.

Armia osui, maalivahdit taipuivat

Montrealin Joel Armia oli yön suomalaisonnistuja, kun hyökkääjä onnistui ylivoimalla maalinteossa Montrealin tyrmätessä Minnesotan kotonaan 4–0. Suomalaispelaajista pisteille pääsivät myös syöttöpisteen saaneet puolustajat Ville Heinola ja Rasmus Ristolainen. Heinolan ja Patrik Laineen Winnipeg hävisi kotonaan New York Islandersille 1–3. Ristolaisen Buffalo puolestaan haki 3–0-voiton Los Angelesista ja nousi itäisen konferenssin kärkeen.

Suomalaismaalivahdit eivät NHL-kierroksella juhlineet, kun Juuse Saroksen Nashville kärsi 2–5-tappion Arizonalle. Tuukka Raskin Boston puolestaan taipui kotonaan Tampa Baylle voittolaukauskilpailun jälkeen maalein 4–3. Tampa Bay voitti ensimmäisen kerran tällä kaudella toisen ottelun peräkkäin.