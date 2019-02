Huiman koripalloavustus kaupungilta pienenee

Äänekosken kaupunki jatkaa koripalloon liittyvää yhteistyösopimusta urheiluseura Äänekosken Huiman kanssa, mutta pienentää koripallojaoston avustusta. Viime vuonna jaosto sai avustusta 12 000 euroa. Vapaa-aikalautakunnan tiistaina hyväksymä avustus alkaneelle vuodelle on 11 000 euroa. Seura on saanut koripalloon avustusta vuodesta 1996 alkaen, ja rahamäärä on ollut yhteydessä sarjamenestykseen.

Päättyvällä kaudella Huiman miehet säilyttänevät 1 divisioonan sarjapaikan, mutta naisten paikka samalla tasolla on vaarassa. Päätösesityksen on valmistellut vs. vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen.

– Päädyin esityksessä maltilliseen avustuksen pienentämiseen ja yhteistyön jatkamiseen. Sarjamenestys vaikuttaa kaupungin mahdollisuuksiin saada julkisuutta seuran kautta. Yhteistyösopimus on vastikkeellinen, kertoo Pohjolainen.

Huiman koripallojoukkueissa on menossa uudelleenrakentaminen. Sen myötä pelaajat ovat nuoria, ja sarjapaikan säilyttäminen on todellinen haaste. Miehet ovat venyneet useihin voittoihin, mutta naisten tappioputkea katkaisee vain yksi voitto. Koripallojaoston puheenjohtaja Laura-Liisa Hyytiäinen pitää lautakunnan päätöstä johdonmukaisena ja perusteltuna.

– Onneksi seuran isoilta sponsoreilta riittää ymmärrystä joukkueiden rakentamiseen, ja pidemmän aikavälin tavoite on paluu mestaruussarjaan.

Sopimukseen olemme tyytyväisiä. Seura sen mukaan mm. tarjoaa työpanosta hiihdon SM-kisojen aikana, antaa kaupungille näkyvyyttä mainosmateriaaleissa, antaa työpanosta koululaisten liikuntaan koripalloakatemiatoiminnalla ja osallistuu tykytoimintaan. Tämä on järkevää toimintaa myös meidän kannalta, sanoo Hyytiäinen.

Hyytiäinen valittiin jaoston puheenjohtajaksi kesällä 2017, ja sitä ennen koripallossa oli eletty yli varojen. Hänen kaudellaan painopiste siirtyi budjettia syöneistä tähtihankinnoista avainhenkilöiden palkkaukseen. Urheilumenestyksestä oltiin valmiit tinkimään talouden kohentamiseksi.

Naisten sarjapaikan osalta Hyytiäinen toivoo apua villistä kortista. Se ei ole läpihuutojuttu. Villiä korttia hakevan joukkueen tulee täyttää vaadittavat sarjalisenssikriteerit, täyttää kortin myöntämisen ehdot sekä saatava riittävästi pisteitä tarkasteltavista eri osa-alueista. Uuden liikuntahallin valmistumisen Hyytiäinen uskoo avaavan uuden ajan äänekoskelaisessa koripallossa.

– Se mahdollistaa sponsoritoiminnan kehittämisen ja syventämisen. Sen osalta meillä on valmiit suunnitelmat, toteaa Hyytiäinen.