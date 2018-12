Huiman naisten keski-ikä on vain 18,5 vuotta – ei ihme, että takkiin tulee ja rumasti

-Tärkeintä on nyt luoda tänne ympäristö, jossa pelaajat voivat kehittyä. Kasassa ovat ne Keski-Suomen alueen pelaajat, jotka haluavat aikuistasolla treenata tavoitteellisesti ja pyrkiä omalle maksimitasolleen.



Näin paaluttaa Äänekosken Huiman naisten koripallojoukkueen päävalmentaja Juuso Sainio.



Naisten alkukausi koripallon 1-divisioonassa on ollut erittäin hankala. Huima on hävinnyt kaikki pelaamansa kuusi ottelua. Suurin osa tappioista on tullut vieläpä rumin lukemin. Lähimmäksi vastustajaansa äänekoskelaiset ovat yltäneet kotiottelussa Turun Rientoa vastaan, kun peli päättyi turkulaisten eduksi 38-59.



Vaikeudet ovat toki ymmärrettäviä. Viime kaudella Huiman naiset olivat kohujen keskellä niin taloutensa, peliesitystensä kuin risteävien henkilökemioidenkin myötä. Lopulta kauden päätteeksi Huima putosi SM-sarjasta. Suurin muutos joukkueessa nähtiin jo kesken kauden, kun peräti 25 vuotta äänekoskelaisia valmentanut Mervi Nurmi jätti tehtävänsä ja tilalle nimettiin nuori valmentajalupaus, salolaislähtöinen Sainio.



Keski-ikä vain 18,5-vuotta



Sainio jatkoi valmentajana myös tähän kauteen. Kokoonpanon suhteen Huima menetti jo muutenkin erittäin nuoresta joukkueesta avainpelaajansa. Monivuotinen runkopelaaja Riina Kärkkäinen päätti ennen kuluvan kauden alkua ripustaa tossut naulaan, vain 20-vuotiaana. Emma Virtanen siirtyi Kouvolaan Korisliiga-seuraan. Heta Äijänen sen sijaan sai mahdollisuuden lähteä kokeilemaan siipiään Saksan Bundesliigaan, jossa hänen uusi seuransa on BG Donau-Ries.



Kaiken lisäksi joukkueessa jatkaneista, isoon rooliin kaavailluista pelaajista, Lotta Kymäläinen sekä Henna-Riikka Paajanen kärsivät vammoista, joiden kuntoutuminen vie pitkään.



-Kun nuo pelaajat lähtivät pois tai ovat loukkaantuneena, niin tiesihän sen, että hankalaa tulee, Sainio harmittelee.



Tällä hetkellä Huiman naisten joukkue koostuu pelkästään omista tai jyväskyläläisen HoNsUn nuorista kasvateista. Esimerkiksi viime vierasottelussa Kataja Basketia vastaan äänekoskelaisten parhaan pistemäärän pussitti 2003-syntynyt Aura Abbey. Keski-ikä joukkueessa on vain 18,5-vuotta.



-Kun kausi alkoi, pelaajat eivät olleet valmiita tälle tasolle. He eivät olleet aiemmin saaneet rehellistä mahdollisuutta naisten peleissä. Kiinni kurottava matka on kova, Sainio myöntää suoraan.



Usko parempaan kevääseen



Kirvestä Äänekoskella ei kuitenkaan ole heitetty kaivoon. Kuten Sainio totesi, tärkeintä on nuorien pelaajien kehityksen tukeminen.



-Harjoituksissa tekeminen on ollut ajoittain todella hyvää, mutta se ei ole siirtynyt otteluihin. Kaikki urheilua seuraavat tietävät, että treenikenttä ja itse ottelu ovat eri maailma. Sen perusteella, mitä treenikentillä olen nähnyt, olemme keväällä parempi joukkue. Sanoin jo ennen kauden alkua, että syksy on hankala, mutta kevät parempi. Pysyn tuossa näkemyksessä, Sainio luo uskoa.



Kauden päätteeksi 1-divisioonasta putoaa lähtökohtaisesti kaksi heikointa joukkuetta pois; riippuen tosin löytyykö alemmasta sarjasta halukkaita nousijoita.



-Mitään virallisia tavoitteita meillä ei ole. Sarjapaikan puolesta haluamme taistella, mutta tärkeintä on hyvän kehittymisympäristön luominen, Sainio toistaa.



Viikonloppuna haussa avauspisteet



Seuraavan ottelunsa Huiman naiset pelaavat lauantaina, kun vieraaksi Äänekoskelle saapuu BC Nokia. Nokialaiset ovat aloittaneet kautensa neljällä voitolla ja kahdella tappiolla.



Heti perään sunnuntaina Huima matkaa tärkeään vierasotteluun Lappeenrantaan, jossa vastaan asettuu Korisliigaa pelaavan Catzin kakkosjoukkue. Catzin divariryhmän syksy on ollut Huiman tapaan vaikea, sillä se on avausvoittonsa jälkeen hävinnyt kuusi ottelua peräjälkeen.



-Nokiaa vastaan pelasimme treenipelin ennen kautta. Hävisimme, mutta siinä oli paljon hyviäkin hetkiä. Kotiottelussa heitä vastaan lähdemme taistelemaan kaikin voimin. Catzin ryhmä sunnuntaina sen sijaan on hieman arvoitus. He ovat vahvistuneet parilla kokeneella liigapelaajalla, Sainio tuumii.



Naisten koripallon 1-divisioonaa Äänekosken liikuntatalolla: Huima – BC Nokia pelataan lauantaina 8. joulukuuta klo 16:00.