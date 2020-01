Huippu-urheilu on kallioseinämällä kiipeämistä – jos ote ei pidä, se on pudotus

Alex Honnold on ääri-ilmiö. 34-vuotias amerikkalainen on yhden, täsmälleen yhden, tien kulkija.

Se “tie” vie ylöspäin.

Honnold on kalliokiipeilijä. Hän on ainoa ihminen maailmassa, joka on ilman köysiä tai muita apu- ja turvavälineitä kiivennyt Kalifornian Yosemiten kansallispuistossa sijaitsevan El Capitanin. Äkkijyrkkä seinämä on 914 metriä korkea. Se on luotaantyöntävä ja mykkä, tyly kuin mikä.

On täysin mielipuolista yrittää kiivetä El Capitan hämähäkkimäisesti free solona, luottaa siihen, että jokainen sormenpään tai kenkien kärjen ote seinämän olemattomalta tarttumapinnalta pitää. Jos ei pidä, se on pudotus ja kuolema.

Honnold uhmasi ja onnistui. Kesällä 2017 hän kapusi El Capitanin kolmessa tunnissa ja 56 minuutissa.

On arvioitu, että kyseessä on yksi urheilun historian merkittävimmistä saavutuksista.

Honnoldissa on jotain pelottavaa ja jotain ylvästä.

Hänestä ja hänen El Capitan -pinttymästään kertova palkittu dokumentti Free Solo piirtää kuvan ihmisestä, jonka päähän ei mahdu kuin yksi hokema. Muu on turhaa, koska muuta ei hänen näkövinkkelistään katsoen ole olemassa.

Honnold ei feikkaa, ei esitä roolia. Hän on kuin kivi, oma itsensä. Hänellä on vain kiipeily. Opiskelunsa Berkeleyn yliopistossa nuori mies jätti yhden vuoden jälkeen.

“En tavannut siellä ketään, enkä keskustellut kenenkään kanssa”, Honnold on kertonut.

Hänelle jäi urheilu, kiipeily. Se riitti.

Vaikka kyse on vimmasta ja rakkaudesta, pelottavaa on se, että ääriurheilu alkaa olla täynnä tätä vaatimusta. Jos aiot saavuttaa unelmasi, jos aiot päihittää kovimmat vastustajasi, sinulla ei voi, ei saa, olla mitään muuta.

Vuosikaudet vain sinä ja urasi ja täydellisyyden tavoittelusi.

Siis on, onhan tässä oma romantiikkansa. Mutta myös hulluutensa.

Suomalainen formula 1 -kuljettaja Valtteri Bottas yllätti vajaa vuosi sitten. Hän ilmestyi uuden kauden varikolle ilmoittaen olevansa muuttunut mies.

Enää Bottas ei nöyristelisi, olisi kovempi ja röyhkeämpi eikä pyytelisi anteeksi edes tallikaveri Lewis Hamiltonilta. “Ei enää niin kiltti” Bottas höysti puhettaan muutamalla vakuuttavan kuuloisella kirosanalla.

Urheilullinen lopputulos oli ihan ok. Nastolalainen nousi MM-pisteissä edelliskauden viidenneltä sijalta toiseksi. Hamilton tosin ei värähtänytkään valtaistuimellaan.

Bottas ei ole kuin Honnold. Siinä missä kalliokiipeilijä ei edes mieti turhanpäiväisyyksiä, sitä mitä muut hänestä ajattelevat ja miten hänet kategorisoivat, F1-kuski pähkäili minänsä riittävyyttä suhteessa menestykseen.

Ihminen kasvaa ja kehittyy, se on mahdollista. Mutta Bottas ehkä vaappui tai oli aikaisemmin vaappunut. En tunne miestä, en osaa sanoa, millainen on oikea ja aito Bottas.

Mutta uskon, että parhaiten myös formulaseurapiirin ilmeisen merkillisessä kuplamaailmassa selviää huijaamatta itseään, olemalla omansa, vajavaisuuksineenkin.

Tämän on Kimi Räikkönen toteen näyttänyt.

Huippu-urheilu on raakaa, jo liian paksua. Se ei kaipaa enää kaiken muun painolastinsa päälle teennäisen roolin hakemista, varjoja ja valheita.

Tosin armoton musiikkiteollisuus on vielä häijympi foorumi, sen spoteissa on vielä enemmän esittämistä, enemmän teatraalista Vain elämää -kuorrutusta kuin urheilussa. Jatkuva pyrkiminen, tavoittamattomat ihannevartalot, uuden luominen, lavakarisman säilyttäminen ja soittolistoilla pysyminen syövät mieltä ja kroppaa.

Etelä-Koreassa viihdeyhtiöt tuottavat K-popin idoleita, vielä lapsia, jotka ovat koodattuja nukkeja. Yhtiöt valvovat ruokavaliota, käytöstä ja rakkauselämää, kaikkea. Alkutalven aikana kolme alle kolmekymppistä korealaista pop-hahmoa päätyi suosionsa ilmeisessä lakipisteessä itsemurhaan.

Mutta kaukana vaaran maisemista ei olla huippu-urheilussakaan. Kaikki eivät jaksa marssia vahvana rivissä.

20-vuotiaan ruotsalaishiihtäjä Frida Karlssonin piti olla se, joka näillä lumilla haastaa ihmekone Therese Johaugin. Karlsson aloitti maailmancupin, mutta huomasi, ettei jaksanut. Nyt hän on telakalla. Hän lepää ja ajattelee asiat uusiksi.

Venäläinen taitoluistelija Alina Zagitova voitti Pyeongchangissa helmikuussa 2018 olympiakultaa 15-vuotiaana. Voittaessaan hän oli häikäisevä.

Joulukuussa 2019 Zagitova ilmoitti tarvitsevansa tauon. Paine olla ykkönen ja paine harjoitella entistä paremmaksi olivat kasvaneet sietämättömiksi.

Venäläistä taitoluistelukulttuuria voi verrata korealaisen K-popin karuun kimallukseen. Putki tuottaa entistä säihkyvämpiä tähtiä, entistä nuorempina. Entistä hauraampina, entistä epävarmempaan miljööseen.

Ole siinä oma itsesi. Ellei sinulla satu olemaan Rene Rinnekankaan tai Enni Rukajärven otetta kallioseinämästä, siis elämästä ja urheilusta.

Oli vuosi 1978. Oli punk, eikä hip hop.

Ralf Örn kirjoitti Maukka Perusjätkälle kappaleen Herneenpalot.

“Herneenpalot pomppivat purkissa, tahdon pompata purkista pois… Emme ole tähtiä, emme ole sankareita… Liian nuoria kuolemaan, liian nuoria tukehtumaan…”

Siitä on 42 vuotta, eikä mikään ole muuttunut. Tai on. Teksti on tänään vieläkin ajankohtaisempi.

Alex Honnoldin ehdottomuudesta tuli mieleen Valtteri Bottaksen itsensä virittäminen, Valtteri Bottaksesta taas Kalle Rovanperä.

Kun keskisuomalainen rattilahjakkuus saapuu tällä viikolla Monte Carloon ajamaan ensimmäisen MM-rallinsa täysiverisellä WRC-ajokilla, on lupa toivoa yhtä asiaa.

Ettei 19-vuotias nuorukainen julista olevansa muutunut mies. Että Rovanperä jatkaa sinä samana luonnollisena ja luontevana Kallena kuin tähänkin asti.

On kuluttavaa huiputtaa muita. Saati sitten itseään.

Kun vielä pitäisi ajaa sitä tuhatta ja sataa.