Huippuetenijä Ella Korpela Kirittärissä myös ensi kaudella

Kirittärillä oli perjantaina iloista tiedotettavaa. Naisten superpesiksen runkosarjan etenijätilastossa kolmanneksi ja kärkilyöjätilastossa toiseksi sijoittunut Ella Korpela, 19, jatkaa seurassa myös ensi kaudella. Korpelan ja Kirittärien välinen jatkosopimus on vuoden mittainen.

Korpela on pelannut Kirittärissä nyt kaksi erinomaista kautta. Myös kaudella 2018 hän sijoittui superpesiksen etenijä- ja kärkilyöjätilastossa kolmen parhaan joukkoon. Ennen Kirittäriin siirtymistään Korpela valittiin kaudella 2017 superpesiksen vuoden tulokkaaksi, tuolloin hän pelasi Oulun Lipottarissa.

– Ella on ollut nyt kaksi kautta sarjan ylivoimaisesti paras kentällemenijä. Tämän kauden huimat 109 kentällemenokertaa on selvästi enemmän kuin kenelläkään muulla huippuetenijällä. Lisäksi hän on kehittynyt meillä kokonaisvaltaisesti urheilijana ja ulkopelissä parantanut kopparipeliään koko ajan. Noin nuoreksi pelaajaksi Korpela on jo nyt aivan superpesiksen eliittiä, Kirittärien seurajohtaja Petri Kaijansinkko hehkuttaa seuran tiedotteessa.