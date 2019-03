Huippuvireinen Sadio Mane viimeisteli jälleen – Liverpool sarjakärkeen

Liverpool nousi jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen haettuaan Fulhamista 2–1-vierasvoiton.

Fulhamille tappio oli paha isku taistelussa putoamista vastaan. Lontoolaisjoukkue on sarjataulukossa viimeistä edeltävällä sijalla, ja viimeisellä säilyjän paikalla oleva Burnley on 13 pisteen päässä.

Liverpool repäisi kahden pisteen kaulan Manchester Cityyn, joka on pelannut ottelun sarjakärkeä vähemmän.

Avausmaali nähtiin 26. minuutilla, kun Sadio Mane pelasi nätisti yhteen Roberto Firminon kanssa ja laukoi pallon verkon perukoille. Liverpool piti vastustajaansa selvästi enemmän palloa ja hallitsi avausjaksoa, mutta toisella puoliajalla sen vire hyytyi.

Fulham tuli tasoihin Ryan Babelin 74. minuutilla tekemällä osumalla, joka syntyi vieraiden puolustussekoilun ja Virgil van Dijkin heikon taaksepäin puskun jälkeen. Liverpool nousi kuitenkin voittoon James Milnerin 81. minuutilla laukomalla rangaistuspotkulla.

Mane on ollut viime aikoina hurjassa maalivireessä, sillä kaikki kilpailut mukaan lukien hän on tehnyt viidessä viime ottelussaan seitsemän maalia. Kymmenessä viime liigapelissään Mane on tehnyt yhdeksän maalia.

Valioliigassa pelataan tänään vielä Evertonin ja Chelsean välinen ottelu.