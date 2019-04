Huipulle hiihtäjänä vaai juoksijana? – Suurlupaus Eemil Helander kypsyttelee yhä päätöstään

Eemil Helanderilla on positiivinen ongelma. Pian 18 vuotta täyttävä kestävyysurheilun suurlupaus haluaa maailman huipulle, mutta hän ei osaa vielä sanoa, onko laji maastohiihto vai kestävyysjuoksu.

Päätös on iso ja vaatii vielä kypsyttelyä valmentaja Ari Nummelan kanssa.

– Olen sen niin miettinyt, että koska nämä kaksi lajia ovat menneet niin hyvin yhteen, en halua vielä päättää, Helander kertoo.

– Nyt ovat kesän kisat tavoitteena, mutta hiihtokisat odottavat taas syksyllä. Ensi vuosi hiihdetään täysillä.

Petäjävedellä asuva ja sieltä bussilla Schildtin urheilulukioon Jyväskylään päivittäin matkaava Helander on tehnyt omassa ikäluokassaan hurjaa jälkeä sekä hiihtäjänä että juoksijana. Päättynyt hiihtokausi jopa ylitti odotukset.

– Se meni ihan nappiin. Minullahan oli Argentiinan reissu yleisurheilun puolella lokakuussa. Ehkä sen takia hiihtokauden aloitus viivästyi ja ensimmäiset kisat olivat vähän hakemista. Kun vuosi vaihtui, alkoi kulkea todella hyvin: pääsin PM-kisoihin ja sieltä tuli pronssia kympin vapaalta. Ja sitten molemmat nuorten SM-kisat menivät todella hyvin: kolme kultaa ja yksi hopea, hän ihmettelee.

– En olisi odottanut tuollaista. Varsinkin ne jälkimmäiset nuorten SM-kisat maaliskuussa Haapajärvellä...Voitin myös perinteisen tyylin 15 kilometriä, mikä oli yllätys. Ylensä pertsa on ollut minulle heikompi tyyli, mutta siellä se meni tosi hyvin.

Hiihtäjänä Helander edustaa Keuruun Kisailijoita. Yleisurheilun puolella hänen seuransa on Jyväskylän Kenttäurheilijat.

Yleisurheilukautensa Helander on jo aloittanut. Maantiejuoksun SM-kisoista Vantaalta irtosi loppukiritappion maustama hopea 19-vuotiaiden 10 kilometriltä. Seuraavan kerran hän starttaa mitalijahtiin maastojuoksun SM-kisoissa toukokuun alussa.

– Viimeksi Perniössä voitin SM-maastoista kultaa. Tänä vuonna tulee olemaan kova kisa. Vastassa ovat varmaankin samat kaverit, jotka olivat maantiellä mukana. Siellä tein ratkaisun puoli kilometriä ennen maalia ja lähdin vetämään ihan täysillä. Mika Kotiranta pysyi ihan perässä ja tuli viimeisellä satasella ohi. Oli kyllä tiukkaa.

Tiukkaa tosiaan oli, sillä nuorukaisten eroksi kellotettiin tasan sekunti.

Helander on kuulunut sekä Suomen urheiluliiton että Suomen hiihtoliiton valmennusryhmiin.

– Hiihdossa kuuluin viime kaudella U 18-ryhmään, joka on vähän kuin nuorten maajoukkue. Seuraavalle kaudelle olen kasvanut siitä ryhmästä ulos. Nuorten maajoukkue olisi seuraava.

Hiihtomaajoukkueet julkistetaan yleensä toukokuussa.

Yleisurheilussa Helander kuuluu jo nuorten maajoukkueeseen.

– Minut valittiin siihen viime syksynä, mutta en mennyt yhdellekään leirille. Kun oli hiihto talvella, ei ollut ideaa mennä niihin. Silloin kun oli etelän leirejä, minulla oli hiihtokisoja. Valmennusryhmät ovat olleet molemmissa lajeissa sellaisia, että niihin on ollut hankala sitoutua.

Painostusta lajivalintaan Helander ei ole kokenut.

– Molemmissa lajeissa on suhtauduttu tosi hyvin siihen, että minulla on kaksi lajia. On tosi kiva, että voi itse miettiä ja tehdä sen päätöksen, kun se on itselle selvä.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa johtavana asiantuntijana työskentelevä valmentaja Nummela tekee Helanderille treeniohjelmat ympärivuotisesti molempiin lajeihin. Hiihdon tekniikkavinkkejä nuorukainen on saanut U 18-ryhmän valmentajalta Aku Nikanderilta.

– Itsekin olen oppinut tekniikkaa katsomalla, kuinka huiput hiihtävät ja matkinut sitä. Hiihtotekniikka minulla on hyvällä mallilla, vaikka en ole saanut siihen hirveästi opastusta. Se on tullut jotenkin helposti ja itsestään.

Ilmeisesti Helanderilla on myös loistava estejuoksutekniikka. Hän on viehtynyt nimenomaan estejuoksuun. Viime kesänä 17-vuotiaiden EM-kisoissa hän oli 2 000 metrin esteissä kahdeksas ja nuorten olympialaisissa Argentiinassa samalla matkalla peräti neljäs edellään vain yksi eurooppalainen.

– 19-vuotiaiden EM-kisat heinäkuussa Ruotsissa ovat ensi kesän päätavoite. Siellä olisi 1 500 metriä, 3 000 metriä, 5 000 metriä ja kolmen tonnin esteet. Varmaankin alkukesän tavoitteena on saada raja sinne tehtyä. Esteissä se on 9.12.

Paineita Helander ei valintatilanteesta tunnusta ottavansa.

– Tietysti sitä aina miettii välillä, mutta ei voi sanoa, että se painaa mieltä, hän kuvailee.

– Tiedän, että joskus se pitää päättää, mutta nyt tämä menee vielä hyvin tällä tavalla. Ehkä se selkeytyy jossain välissä, kummasta tykkää ja kummasta näkee, että on paremmat menestymisen mahdollisuudet.

Se on joka tapauksessa varmaa, että päätös on edessä ennemmin tai myöhemmin.

– Kyllä se on kuitenkin järkevintä päättää jossain vaiheessa. Ei ole kauheasti sellaisia näkynyt, jotka ovat pystyneet olemaan hiihdossa ja juoksussa aikuisten sarjassa ihan huipulla, Helander muistuttaa.