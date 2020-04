Huoli painaa jalkapalloliigan pelaajia ja seuroja – "Tämä on täysin poikkeuksellista"

Lomautuksia, yt-neuvotteluita, palkanalennuksia ja vuosilomia. Miesten jalkapalloliigan seuroilla on erilaisia tapoja, joilla ne pyrkivät ratkaisemaan koronaviruspandemian tuomia taloushaasteita.

Tämän hetken tilanne on seuroille ja pelaajille poikkeuksellinen ja vaikea.

– Kaikkia sovittuja ja budjetoituja maksuja ei tule, ottelutapahtumista ei saa tuloja ja palkat juoksevat koko ajan. Mitä pidempään tämä jatkuu, sen vaikeammaksi menee, Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen kuvailee liigan yleistilannetta.

Miesten liigan oli määrä pyörähtää käyntiin tulevana viikonloppuna, mutta aloitusta on siirretty ainakin kesäkuulle. Tarkka avauspäivämäärä on hämärän peitossa.

Kokoontumisrajoitusten vuoksi joukkueharjoitukset eivät tällä hetkellä pyöri, joten pelaajat treenaavat yksin tai pienryhmissä. Vuosilomalla olevilla ei ole harjoitteluvelvoitetta.

Pelaajat "odotustilassa"

Epätietoisuus kauden käynnistymisestä näkyy monessa asiassa.

– Seuroilla on varmaankin yhteistyökumppaneita, jotka jäädyttävät maksujaan ja odottavat, että saavat lopullisen päätöksen kauden alkamisesta ja muista asioista. Ottelutapahtumien merkitys vaihtelee seuroittain, mutta on niillä merkitystä kaikkien talouteen, Huttunen sanoo.

Suomessa jalkapalloilijoiden palkat ovat keskimäärin melko pieniä. Yt-neuvottelut saattavat silti tietää tienestien romahtamista.

Urheilijat ovat työelämässä eräänlaisia väliinputoajia. He eivät voi kuulua työttömyyskassaan, joten he eivät voi saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

HJK:n ja maajoukkueen keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller nostaa esille urheilijoiden sosiaaliturvan aukot.

– Olen pelaajista kollektiivina huolissani. Palkan pudotessa pois tulot romahtavat aika lailla, jos ja kun joutuu turvautumaan Kelan peruspäivärahaan, hän muistuttaa.

Hiljattain varusmiespalveluksensa päättänyt Schüller sanoo pelaajien olevan "odotustilassa", kun joukkueharjoituksiin ja peleihin paluun ajankohta on auki.

– Koko ajan on ollut tavallaan maali, jota kohti on työskennellyt: kilpailulliset ottelut ja liigakauden aloitus. Mitä päivämäärää kohti kuntoa nyt rakennetaan? Urheilussa on paljon kyse ajoittamisesta.

Schülleriltä on pyyhkäisty lyhyen ajan sisällä kaksi tärkeää "maalia" kauemmas, kun EM-kisat siirrettiin ensi vuoteen. Hänellä on realistinen mahdollisuus Huuhkajien EM-ryhmään.

Palkanalennuksia ja lomautuksia

Koronaviruspandemia on aiheuttanut toimia kaikissa liigaseuroissa.

HJK:n ja Hakan pelaajat ovat vielä tämän viikon vuosilomalla. Myös ainakin Inter, RoPS, TPS, HIFK ja IFK Mariehamn ovat kertoneet pelaajiensa pitävän vuosilomiaan nyt.

SJK ja yt-neuvottelunsa päättänyt FC Lahti ovat ilmoittaneet koko henkilöstönsä väliaikaisista palkanalennuksista. KuPS ja RoPS ovat lomauttaneet toimistoväkeään. Inter on ilmoittanut, että edustusjoukkueen ulkopuolisia lomautuksia on tiedossa.

Yt-neuvottelut ovat olleet tai ovat parhaillaan menossa myös Ilveksen ja HJK:n seuraorganisaatioissa. MTV:n mukaan Honka on ilmoittanut pelaajilleen palkanmaksun keskeytyksestä.

Olli Huttunen on nähnyt jalkapalloa muun muassa toimitusjohtajan, valmentajan ja huippumaalivahdin silmin. Tällaista jalkapalloahdinkoa hän ei ole Suomessa aiemmin kokenut.

– Yksittäisillä seuroilla on ollut kriisejä, mutta tämä on täysin poikkeuksellista.