Huonosti pärjännyt Chicago Bulls hävisi NBA-kauden heikoimmalle joukkueelle

Koripalloliiga NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt kotonaan Cleveland Cavaliersille 101–104.

Markkanen oli joukkueestaan sekä paras pistemies että levypallojen nappaaja. Hän teki 21 pistettä ja otti 15 levypalloa. Markkasen seitsemästä kolmen pisteen heitosta meni sisään neljä, ja hän sai peliaikaa lähes 39 minuuttia.

Cavaliers on ollut tällä kaudella sarjan heikoin joukkue. Se on voittanut 20 viimeisimmästä ottelustaan vain kaksi. Hyvin ei ole mennyt Bullsillakaan, sillä se on voittanut 20 viimeisimmästä ottelustaan neljä.