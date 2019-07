Hurjavireinen KuPS ja tuttu hyökkääjätähti vieraaksi Harjulle – KSML.fi näyttää suorana lähetyksenä ottelun JyPK – KuPS tänään klo 14 alkaen

JyPK pelaa tänään Harjulla viikon toisen kotiottelunsa. Vihreäpaidoilla on mahdollisuus maksella kalakukkovelkoja kauden avausottelusta Kuopion Palloseuralle.



Huhtikuun lopulla JyPK hävisi Kuopiossa KuPS:lle jännittävien vaiheiden jälkeen 4-3. Silloin JyPK nousi toisella puoliajalla kahden maalin tappioasemasta tasoihin, mutta lopulta Aino Kröger iski 88. peliminuutilla kuopiolaisille voitto-osuman.



Tiistaina viikon ensimmäisessä koitoksessaan JyPK palasi voittojen tielle tasapelin ja kahden tappion jälkeen, kun Ilves kaatui Harjulla. JyPK sai otteluunsa helpotusta 25. peliminuutilla, kun tamperelaisten Kaisa Juvonen ajettiin ulos hänen rikottuaan alimpana puolustajana läpiajoon sännännyttä Henna Honkasta. JyPK:n maaleista tiistaina vastasivat Honkanen ja Lavdije Begolli.



– Oltiin paremmalla asenteella pelissä kiinni. Voitettiin kaksinkamppailuja ja viimeisteltiin paikoista, vaikka toki mahdollisuuksia reilusti useampaankin maaliin oli. Joka tapauksessa etenkin henkisesti tärkeä voitto, kertaa JyPK:n keskikenttäpelaaja Tiina Tiainen tiistai-iltaa.



Naisten Liigassa kaikki joukkueet ovat ennen kuluvan viikonlopun kierrosta pelanneet 12 ottelua. 18 pelatun ottelun jälkeen sarja jakaantuu kuuden parhaan joukkueen yläloppusarjaan ja neljän heikoimman alaloppusarjaan. JyPK on ennen KuPS-kohtaamista sarjassa seitsemäntenä, pisteen perässä Åland Unitedia. JyPK on 12 ottelustaan voittanut neljä, pelannut kahdesti tasan ja hävinnyt kuudesti.



– Maalinteko on ollut suurin ongelma, kuuluu Tiaisen arvio, miksi JyPK:n kausi on toistaiseksi mennyt alle joukkueen asettamien tavoitteiden.



Tänään mahdollinen nousu kuuden porukkaan on varmasti tiukassa, sillä kuopiolaiset ovat hävinneet viimeksi toukokuussa. Sen jälkeen KuPS on pelannut kerran tasan ja voittanut peräti viidesti. Savolaiset ovatkin sarjassa tiukasti mitalikamppailussa, tällä hetkellä kolmantena.



-Vaikuttaisi, että KuPS on saanut luotua sellaisen voittamisenkulttuurin sinne. Mekin päästiin tiistaina maistamaan pitkästä aikaa sitä fiilistä ja samaa halutaan tänään jatkaa, sanoo Tiainen.



Yksi vierasjoukkueen pelaaja saanee tänään lämpimän vastaanoton, kun edelliset puolitoista kautta JyPK:iä edustanut Gentjana Rochi tekee paluun Harjulle. Viime kaudella Naisten Liigan maalipörssin voiton vienyt makedonialaislähtöinen hyökkääjä on iskenyt tällä kaudella KuPS:lle kahdeksan kertaa. Sillä hän jakaa maalitilastossa kakkossijan yhdessä Henna Honkasen kanssa. Maalipörssiä johtaa HJK:n Jutta Rantala 11 osumallaan.



KSML.fi näyttää suorana lähetyksenä ottelun JyPK – KuPS lauantaina 13. heinäkuuta klo 14:00.