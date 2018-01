Hurjavireinen Saros keräsi ylistystä: "Hän piti heidät pelissä koko illan"

Juuse Saros, 22, on yksi NHL-jääkiekkoliigan tulikuumimmista maalivahdeista tällä hetkellä. Kauden kolmas nollapeli näki päivänvalon tiistai-iltana Nashvillessa, kun kotijoukkue Predators selvitti liigan tulokasjoukkueen Vegas Golden Knightsin 1–0. Saros pysäytti 43 laukausta.

Saros on pelannut kauden kaikki nollapelinsä viiden viime starttinsa aikana. Kauden kolmella tappiolla avannut Saros on yhdeksästä viime pelistään voittanut viisi torjuen prosentilla 95,6, ja Vegas-voiton myötä mies kirjasi myös pientä seurahistoriaa: hänestä tuli ensimmäinen Predators-vahti, joka on torjunut useamman 40 torjunnan nollapelin.

Kauden ensimmäisessä nollapelissään joulukuussa Edmontonia vastaan Saros torjui 46 kertaa, mikä oli seuraennätys nollapelin torjuntojen määrässä.

Huimaa virettä hyödynnettiin viime viikolla myös AHL-farmijoukkue Milwaukeessa, jossa Saros kävi torjumassa kolme peliä (niistä yksi nollapeli) muun Predators-ryhmän levätessä ottelutauon aikana.

– Oli hyvä ajatus lähettää minut (Milwaukeehen) saamaan muutama peli alle. Se oli hyvä viikko, joten olin valmis hyppäämään kehiin täällä, Saros totesi NHL:n nettisivuilla.

– Hän on pelannut hyvin jo pitkään, varmaankin jo marraskuun alun jatkoaikavoitosta Los Angelesia vastaan. Hän oli hyvä Milwaukeessa. Hän on käyttänyt kaikki paikkansa hienosti, ja niin tänäänkin, valmentaja Peter Laviolette kehui.

Kehuja tuli myös kaukalon toisesta päästä. Kauden yllätysjoukkue Vegasin kokenut vahti Marc-Andre Fleury ei pelannut itsekään huonosti, mutta virkaveli oli nyt parempi.

– Hän teki isoja pelastuksia. Hän piti heidät pelissä koko illan. Meillä oli paljon laukauksia, paljon paikkoja, ja ylivoimammekin näytti hyvältä, mutta hän piti kaiken poissa, Fleury sanoi.

Vatanen ja Lindell tehoille

Sami Vatasen New Jersey voitti New York Islandersin maalein 4–1, ja Vatanen syötti joukkueensa tasoitusmaalin ensimmäisessä erässä. Voitto katkaisi New Jerseyn kuuden ottelun tappioputken. Myös Dallasin Esa Lindell sai syöttöpisteen, kun Stars kaatoi vieraissa Detroitin 4–2.

Valtteri Filppulan Philadelphia otti kunnolla takkiinsa, kun New York Rangers päihitti Philadelphian kotonaan 5–1. Arizonan Antti Raanta torjui 20 kertaa San Josea vastaan. San Jose vei voiton voittolaukauskilpailun myötä 3–2.