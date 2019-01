Hurricanes nosti Mäenalasen NHL-miehistöön ja pudotti Kuokkasen

Carolina Hurricanes on nostanut hyökkääjä Saku Mäenalasen NHL-miehistöönsä AHL-liigan Charlotte Checkersista ja pudottanut Janne Kuokkasen Charlotteen. Mäenalanen, 24, debytoi NHL:ssä 7. joulukuuta ja on tällä kaudella kerännyt 31 AHL-ottelussa tehopisteet 7+7.

Kuokkanen, 20, on tällä kaudella pelannut seitsemän NHL-ottelua, mutta jäänyt ilman tehomerkintöjä. AHL:ssä Kuokkanen on pelannut 29 ottelua, joissa hän on tehnyt 11 maalia ja syöttänyt 16 osumaa.