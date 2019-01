Hurrikaanin valmentaja kritisoi pelitahtia – vuosi alkoi voitolla

Hurrikaani-Loimaa päästi päävalmentajansa Jussi Heinon lievästä epätietoisuudesta ja kaatoi lauantaina Vantaalla Ducksin 3–0 lentopallon miesten Mestaruusliigan vuoden ensimmäisessä ottelussa.

– Oli pieni arvoitus, miten vuosi alkaa. Oli hyvät treenit alla ja levollinen olo kuitenkin. Kaikki pelasivat loistavasti, Heino tiivisti.

Heino oli myös sarkastisella tuulella. Hurrikaani pelaa seuraavan kerran jo tiistaina, vaikka lähes kaikissa Euroopan sarjoissa pelataan keskimäärin yksi ottelu viikossa.

– Vuosia tästä on ollut puhetta, että otteluita on liikaa, eikä sellainen kehitä. Silti mitään ei ole muuttunut ja tuskin muuttuu nytkään, vaikka some on kuulemma täynnä kritiikkiä, Heino sanoi.

Hurrikaanin Matti Oivanen teki 15 pistettä syötettyään viisi ässää. Antti Ropposen saldo oli 11 pistettä, ja Ducksin tehokkain oli Atte Kyrölä 10 pisteellä.