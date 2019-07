Hurske voitti hopeaa, mutta MM-rajan metsästys jatkuu edelleen

Aitajuoksija Reetta Hurske pinkoi torstaina Napolin universiadeissa hopealle. Hurskeen aika sadan metrin aidoissa oli 13,02. Kilpailun voitti Italian Luminosa Bogliolo ennätyksellään 12,79.

Mitalista huolimatta Hurske, 24, ei voi olla suoritukseensa täysin tyytyväinen, koska Dohan MM-kisaraja 12,98 on häneltä edelleen rikkomatta. Hurske on alittanut tällä kaudella MM-rajan kolmesti, mutta ei kertaakaan sallituissa tuuliolosuhteissa. Sallituissa puitteissa Hurskeen paras noteeraus on 12,99.

Yleisurheilussa mitali oli Suomen toinen, kun Joonas Rinne saavutti aiemmin pronssia miesten 1 500 metrillä. Universiadeissa Suomen mitalisaldo on nyt yhteensä kaksi hopeaa ja yksi pronssi.