Huuhkajaluotsi Kanerva: "Ei ole jalkapalloilijoita liian usein valittu vuoden urheilijaksi"

Jalkapallolle povataan palkintoryöppyä illan Urheilugaalassa, kun miesten maajoukkue Huuhkajat on ehdolla vuoden joukkueeksi ja ykköstähti Teemu Pukki on suursuosikki vuoden urheilijaksi.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva valittiin vuosi sitten vuoden 2018 parhaaksi valmentajaksi ja on ehdolla myös tänä vuonna.

– Iso lista on ollut hyviä vaihtoehtoja ja laajalla rintamalla. Se on hienoa. Pari–kolme nousee ylitse muiden. "Temellä" on ollut huikea kausi takana. Hän on ollut isossa roolissa niin Norwichissa kuin Huuhkajissakin. Ei ole jalkapalloilijoita liian usein valittu vuoden urheilijaksi, Kanerva sanoi.

Jalkapalloilijoista tai ylipäätään pallopelien edustajista vain Jari Litmanen (1995) ja Sami Hyypiä (2001) on valittu vuoden urheilijaksi.

– Ehkä nyt olisi taas jalkapalloilijan aika. Jääkiekkoilijoista (Marko) Anttila on ehdolla, Kanerva mainitsi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultakapteenin.

Viime vuosi nousee korkealle

Kanerva on parin viime vuoden aikana nostanut Huuhkajat sellaiseen lentoon, mitä miesten jalkapallomaajoukkueelta ei ole ennen nähty. Suomi voitti Kansojen liigan lohkonsa ja raivasi EM-karsintalohkosta tiensä kesän EM-kilpailuihin. Arvokilpailupaikka on Suomelle ensimmäinen.

EM-paikan varmistuminen on ehdolla sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi, kun viime vuoden parhaita palkitaan tänä iltana Helsingissä.

– Kyllä se viime vuosi nousee korkealle. Asiat pitää laittaa perspektiiviin. Omien lasten syntymät ovat olleet isoja hetkiä, "Rive" Kanerva muistutti.

– Valmentajauralla se nousee ilman muuta toppiin. Kaksykkösten (alle 21-vuotiaiden maajoukkue) kanssa menimme aikanaan EM-kilpailuihin. Se oli siihen aikaan highlight. Nyt tämä menee ykköseksi, Kanerva viittasi EM-paikkaan ja viime vuoden menestykseen.

Palloiluvalmentajat suosiossa

Tällä vuosituhannella palloiluvalmentaja on valittu vuoden valmentajaksi useammin kuin yksilölajien valmentaja.

Viime vuosituhannen lopussa palloiluvalmentajien valitseminen vuoden valmentajaksi oli paljon harvinaisempaa, kun palloilulajien valmentajiin kohdistui vuoden parhaan valinta viisi kertaa vuosina 1980–1999.

Lisäksi kuudesti peräkkäin palloilujoukkue on valittu vuoden joukkueeksi, joten miesten ja naisten jääkiekkomaajoukkueet sekä miesten jalkapallomaajoukkue ovat valmiina jatkamaan sarjaa.

Miten Kanerva kokee yhteiskunnallisen muutoksen, kun joukkuelajit kasvattavat koko ajan suosiotaan ja moni perinteinen yksilölaji menettää suosiotaan?

– On hienoa, että meillä on paljon eri lajeja, ja lapset voivat kokeilla eri lajeja ja löytää omansa. Yksilölajit, etenkin kestävyyslajit, vaativat paljon sitoutumista ja kovaa työntekoa. Ehkä yhteiskunnassa on se, että ihmiset haluavat tehdä asioita yhdessä ja hakeutuvat enemmän joukkueurheilun pariin, Kanerva vastasi STT:n kysymykseen.

– En sano sitä, että yksilölajit olisivat kuolemassa. Viime vuonnakin nähtiin paljon hyviä saavutuksia. Aina on paljon kiinni yksilöstä, milloin niitä helmiä sieltä tulee, Kanerva pohdiskeli.