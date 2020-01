Huuhkajat jätti Leijonat taakseen – miesten jalkapallomaajoukkue on Vuoden joukkue

Miesten jalkapallon A-maajoukkue on valittu urheilutoimittajien äänestyksessä Vuoden joukkueeksi.

Tulevan kesän EM-lopputurnaukseen selviytynyt Huuhkajat sai 2 216 pistettä ja 336 ykkössijaa, kun MM-kultaa voittanut miesten jääkiekkomaajoukkue sai 1 905 pistettä ja 204 ykkössijaa.

Kolmanneksi äänestyksessä sijoittui MM-hopeaa kotikisoissa ottanut naisten jääkiekkomaajoukkue 544 pisteellä ja 15 ykkössijalla.

Jalkapallolle povattiin etukäteen suurta gaalamenestystä ja Huuhkajien ykköstähti Teemu Pukki on suursuosikki vuoden urheilijaksi.

Jalkapallon mestareiden liigan suomalaisvoittaja Sami Hyypiä ehti jo napata Suomen urheilun lähettilään palkinnon. Hyypiä pelasi suurimman osan urastaan Valioliigan Liverpoolissa. Maajoukkueurallaan hän palloili 105 ottelussa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva valittiin vuosi sitten vuoden 2018 parhaaksi valmentajaksi ja on ehdolla myös tänä vuonna.

– Iso lista on ollut hyviä vaihtoehtoja ja laajalla rintamalla. Se on hienoa. Pari–kolme nousee ylitse muiden. "Temellä" on ollut huikea kausi takana. Hän on ollut isossa roolissa niin Norwichissa kuin Huuhkajissakin. Ei ole jalkapalloilijoita liian usein valittu vuoden urheilijaksi, Kanerva sanoi.

Jalkapalloilijoista tai ylipäätään pallopelien edustajista vain Jari Litmanen (1995) ja Sami Hyypiä (2001) on valittu vuoden urheilijaksi.

– Ehkä nyt olisi taas jalkapalloilijan aika. Jääkiekkoilijoista (Marko) Anttila on ehdolla, Kanerva mainitsi Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultakapteenin.

Lankisen lukuinto palkittiin

Jääkiekkoilija Kaapo Kakko valittiin Vuoden nuoreksi urheilijaksi ja vuoden läpimurroksi. Kakko, 18, voitti viime vuoden tammikuussa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa tehden voittomaalin loppuottelussa.

Miesten MM-kisoissa toukokuussa Kakko juhli myös mestaruutta ollen joukkueen toiseksi paras pistemies. Kotimaan liigassa TPS:ää edustanut Kakko valittiin liigan parhaaksi tulokkaaksi.

NHL-jääkiekkoliigan varaustilaisuudessa kesäkuussa New York Rangers varasi Kakon toisena. Kakko pelaa nyt Rangersin riveissä NHL-pelejä.

Samaisesta miesten kultajoukkueesta palkinnon sai myös maalivahti Kevin Lankinen, joka palkittiin Vuoden esikuvana.

Perusteiksi mainittiin muun muassa Lankisen innokkuus kirjallisuuden harrastajana, mikä sai paljon huomiota osakseen MM-kisojen aikana.