Huuhkajat jatkamaan korkealiitoaan "hyvällä fiiliksellä ja voitontahtoisena" – Kreikka tuo haasteeksi "sata prosenttia"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen eli Huuhkajien lento kohti ensi kesän unelmaa jatkuu myöhään tänä iltana, kun karsinta EM-lopputurnaukseen 2020 yltää puoliväliinsä. Karsintalohkon viidennellä ottelukierroksella vastaan tulee Kreikka Tampereen Ratinan stadionilla kello 21.45 alkavassa ottelussa.

Suomi avasi karsinnat maaliskuussa vierastappiolla lohkon suursuosikille Italialle, mutta sen jälkeen kaatui ensin Armenia vieraissa ja kesän alussa Bosnia-Hertsegovina kotona ja Liechtenstein vieraissa. Yhdeksän pisteen Huuhkajat ovat lohkokakkosena, lopputurnaukseen oikeuttavalla paikalla siis. Kreikalta hamuttavat pisteet toisivat ikuista unelmaa lopputurnauksesta taas askeleen lähemmäs. Mutta ei vierailtakaan panosta puutu: Kreikka on viisi pistettä Suomen takana ja tarvitsee käytännössä Tampereelta voiton EM-haaveiden ylläpitämiseksi.

– Tätä on odotettu koko kesä, päävalmentaja Markku Kanerva hehkuttaa torstai-illan kihelmöivää kohtaamista.

– Joukkue lähtee taistoon hyvällä fiiliksellä ja voitontahtoisena.

Ratinassa Suomella viisi peräkkäisvoittoa

Paineista ison ottelun alla ei suomalaisleirissä puhuta. Ehkä niitä ei edes tunneta. Varmalla tavalla otetut kolme peräkkäisvoittoa karsinnoissa ovat jatkaneet viime vuoden Kansojen liigasta roihahtaneen itseensä uskomisen liekkiä, eikä sekään haittaa, että Ratinassa Suomella on viisi peräkkäisvoittoa. Ilman päästettyä maalia.

– Pelaajat kyllä tietää tilanteen. Ei (pelin tärkeyttä) tarvitse erikseen painottaa, saati keksiä mitään ylimääräistä motivointia. Täysi tupa ja se fiilis, joka stadionilla varmasti on, motivoi. Plus sitten se, että peli on aika hyvässä kuosissa. Se tuo sitä itseluottamusta, ja tiettyä turvallisuutta, Kanerva pohtii.

– Haastava peli toki on edessä. Kreikalla on laatua, kokemusta, myös uusia pelaajia.

Tiukkaa vääntöä odottaa, ehkä myös toivoo viimeaikaiset vaikeudet tietäen, Kreikan tuore päävalmentaja John van't Schip. Hollantilainen ex-huippupelaaja on valmentajauransa toistaiseksi kovimmassa pestissä, jossa ei virheisiin juuri ole varaa.

– Odotan, että pelaajat antavat sata prosenttia itsestään torstai-iltana. Siitä tulee hyvä peli, ja uskon, että saamme tulosta, Van't Schip sanoo ennen debyyttiään Kreikan luotsina.

Riittääkö usko (ja toiveet) tapissaan olevaa itseluottamusta vastaan, se nähdään illalla. Ja puolta yötä vaille tiedetään, jatkuuko Huuhkajalento yhä korkealla ja onko Ratina näyttämönä hellenistiselle tragedialle...