Huuhkajat lensi lohkovoittoon – pelaajat hämmentyneissä mutta iloisissa tunnelmissa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pelaajat olivat Kreikka-ottelun jälkeen hymy huulillaan mutta samalla hieman kaksijakoisissa tunnelmissa.

Joukkue oli juuri hävinnyt Kansojen liigassa Kreikalle 0–1, mutta samalla varmistanut Ateenan myöhäisillassa lohkovoiton C-divisioonassa.

Lohkovoitto vie Huuhkajat-lempinimellä tunnetun maajoukkueen Kansojen liigan pudotuspeleihin, nostaa Suomen EM-karsintojen arvonnassa kolmoskoriin ja seuraavassa Kansojen liigassa B-divisioonaan.

Samalla se nytkäyttää joukkuetta askeleen kohti EM-kisoja, jonne pääsee voittamalla Kansojen liigan pudotuspelinsä. Välierät ja finaali ovat yksiosaisia, joten Suomi on kahden voiton päässä EM-kisoista.

– Aika kaksijakoinen tunne, hieno saavutus ja lohkovoitto. En kuitenkaan ole tyytyväinen omaan enkä joukkueen peliin. Teimme asiat tänään aika vaikeiksi, hyökkääjä Teemu Pukki sanoi ottelun jälkeen.

"Vähän hassut fiilikset"

Myös päävalmentaja Markku Kanerva näki joukkueensa pelaamisessa parannettavaa – aiheestakin.

– Vähän hassut fiilikset. En ole tottunut olemaan onnellinen hävityn pelin jälkeen. Olo on tietysti helpottunut, ja olen äärimmäisen ylpeä pelaajista. Emme päässeet pelaamisessamme ihan toivomallemme tasolle, Kanerva sanoi.

Suomella on koossa 12 pistettä, kun Kansojen liigan lohkovaihetta on kierros jäljellä. Kreikka on kolmen pisteen päässä, mutta se ei voi enää ohittaa Suomea.

Kanervan miehistö kukisti Kreikan Tampereella 2–0, joten tasapisteissä Suomi on edellä keskinäisten pelien vertailussa. Huuhkajat päättää lohkourakkansa sunnuntaina vieraissa Unkaria vastaan.

Torstain kamppailu ei ollut läheskään parasta Suomea. Joukkue hävisi paljon kaksinkamppailuita ja oli vaikeuksissa Kreikan erikoistilanteiden kanssa. Osalle pelaajista tuli roppakaupalla henkilökohtaisia virheitä.

Pelin vanhetessa Suomi otti pahasti vastaan, mutta pystyi toisaalta puolustaman Kreikan vaaralliset maalipaikat vähiin.

Lähes tyhjillään ammottaneella Ateenan olympiastadionilla kotiyleisö sai riemunaihetta 25. peliminuutilla, kun Kreikka siirtyi ottelussa johtoon.

Osuma syntyi, kun Hradecky torjui Dimitris Pelkasin puskun, ja pallo kimposi Albin Granlundista omaan verkkoon.

Granlund oli nostettu Suomen avauskokoonpanoon Jukka Raitalan loukkaantumisen takia, ja ottelu oli hänelle kaikkea muuta kuin helppo.

Tarvitaanko varapatruunaa?

Suomen paras tilanne tuli avauspuoliajalla Jasse Tuomiselle, joka laukoi loistopaikasta maalin ohi.

– Hyvin jätkät kestivät. Välitavoite (lohkovoitto) on hieno juttu, mutta matkamme on kesken. Varapatruuna on odottamassa, Kanerva sanoi viitaten EM-karsintojen jälkeen odottaviin Kansojen liigan pudotuspeleihin.

Suomelta jää tosin varapatruuna käyttämättä, jos se hankkii kisapaikan EM-karsinnoista.