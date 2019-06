Huuhkajat pedannut itselleen hyvän aseman – "Olemme rakentaneet tätä kaksi vuotta"

Markku Kanervan valmentama Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ansaitsee hyvän arvosanan tähänastisesta EM-karsintaurakastaan.

Suomi on J-lohkossa kuudessa pisteessä ja toisena, kun takana on kolme ottelua. Kanervan suojattien kannalta lauantai-iltana nähtiin kaksi myönteistä asiaa.

Suomi pelasi vahvan ottelun Bosnia-Hertsegovinaa vastaan ja juhli Tampereella 2–0-voittoa. Myöhäisillassa Kreikka taipui 0–3-kotitappioon Italialle.

Ennakkosuosikki Italia mennee lohkossa menojaan. Kreikka ja Bosnia-Hertsegovina kuuluvat Suomen tämän hetken päävastustajiin taistelussa kakkossijasta ja EM-paikasta.

Päävastustajien pistemenetykset ovat lähtökohtaisesti Huuhkajille hyvä asia. Kreikka sekä Bosnia-Hertsegovina ovat neljässä pisteessä, Armenia kolmessa ja Liechtenstein nollilla.

– Olen saakelin ylpeä äijistä. Meillä on hyvä joukkue, hyviä pelaajia ja pelaamme hyvin yhteen, keskuspuolustaja Paulus Arajuuri riemuitsi lauantai-iltana.

Suomen pelaajat voivat olla tyytyväisiä esitykseensä, mutta katse on käännettävä heti eteenpäin. Joukkue kohtaa jo tiistaina vieraissa Liechtensteinin. Ainoastaan voitto kelpaa Suomelle.

Kamara vakuuttaa keskikentällä

Huuhkajien vire etenkin kotikentällä on tilastojenkin valossa vakuuttava.

Joukkueen tappiottomien otteluiden sarja kotinurmella venähti kahdeksaan. Otteluista kuusi tuoreinta on päättynyt voittoon, eikä Suomelle ole tehty kyseisissä peleissä maaliakaan.

Hienojen tulosten taustalla on useita syitä.

Huuhkajien runko tuntee toisensa pitkältä ajalta. Pelitapa on looginen ja iskostunut pelaajien takaraivoon. Itseluottamus on korkealla, ja muutama runkomies on ottanut tasoharppauksen eteenpäin.

Huippuvireinen Teemu Pukki tehtailee maaleja, mutta myös esimerkiksi Glen Kamara pelasi Bosnia-Hertsegovinaa vastaan loistavan ottelun.

Kamara rytmittää peliä keskikentällä mainiosti, jakelee oivaltavia syöttöjä ja pärjää myös puolustussuuntaan.

Puolustuksessa topparipari Arajuuri–Joona Toivio täydentää hyvin toisiaan, ja Lukas Hradecky on huippumaalivahti.

Vaikka Kanerva luottaa 4–4–2-ryhmitykseen, hän uskaltaa tarvittaessa muokata pelitapaa. Se nähtiin vierasottelussa Italiaa vastaan ja lauantaina, kun Suomi lähti kotikamppailuunsa ryhmityksellä 4–2–3–1.

– Olemme rakentaneet tätä viimeiset kaksi vuotta ja menneet tuloksellisesti sekä pelillisesti eteenpäin, kapteeni Tim Sparv tiivisti.

Karsinnat vasta alkusuoralla

Puheet EM-paikasta ovat ennenaikaisia, vaikka Suomella on takaporttina myös Kansojen liigan pudotuspelit.

Takana on vasta kolme ottelua kymmenestä ja edessä muun muassa vaikea vieraspeli Bosnia-Hertsegovinassa, kaksi Kreikka-kamppailua sekä kotitaistelu Italiaa vastaan.

Joukkue punnitaan todella syksyllä, jolloin karsinnat Liechtenstein-pelin jälkeen jatkuvat.