Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pääsee vahvalla ryhmällä Kansojen liigan avauspeleihin Walesia ja Irlantia vastaan. Huuhkajat kohtaa Walesin uusitulla Helsingin Olympiastadionilla viikon päästä torstaina. Irlannin Suomi kohtaa Dublinissa ensi viikon sunnuntaina.

Suomen kannalta positiivista on se, että joukkueessa nähdään maalinälkäinen kaksikko Teemu Pukki–Joel Pohjanpalo.

Poissaolijoitakin toki riittää. Loukkaantumisen vuoksi ryhmästä jäävät pois HJK:n keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller sekä nilkkavaivasta toipumassa oleva Simon Skrabb. Pohjois-Amerikan MLS-liigassa pelaavat Lassi Lappalainen, Robin Lod ja Jukka Raitala eivät pysty osallistumaan maajoukkuepeleihin karanteenisuositusten vuoksi.

Myöskään Joona Toivio ei ole tällä kertaa päävalmentaja Markku Kanervan käytettävissä, sillä topparille on tullut perheenlisäystä, ja hän halusi jäädä perheen luokse Ruotsiin.

Kanervan listalla ei ole myöskään Puolassa pelaavan keskikenttäpelaajan Petteri Forsellin nimeä.

– Kun joukkuetta kootaan, pitää miettiä mihin haluamme peliä kehittää, mikä on meidän pelitapa ja keitä vastustajia kohtaamme. Tämä oli iso pohdinnan paikka Petterin ja parin muun pelaajan kohdalla. Jouduimme miettimään, että löytyisi monikäyttöisiä pelaajia eri ryhmityksiin ja eri rooleihin. Nämä ovat vaikeita ratkaisuita, mutta nyt päädyimme näihin pelaajiin, Kanerva perusteli Forsellin sivuuttamista Huuhkajien tiedotustilaisuudessa.

Uusia nimiä Kanervan ryhmässä on yksi. Hän on hallitsevan Suomen mestarin Kuopion Palloseuran keskikenttäpelaaja Ilmari Niskanen. Tällä kaudella vahvasti esiintynyt 22-vuotias Niskanen on laukonut jo kuusi maalia miesten liigassa.