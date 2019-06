Huuhkajat yrittää kaataa Bosnia ja Hertsegovinan

Markku Kanervan valmentama Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat kohtaa tänään EM-karsinnoissa Bosnia ja Hertsegovinan. Tampereella pelattava J-lohkon ottelu alkaa kello 19.

Bosnia ja Hertsegovina on ennakkoon hankala vastustaja, sillä se arvottiin Suomen lohkoon kakkoskorista. Suomi oli arvonnoissa kolmoskorissa.

Suomi on aloittanut EM-karsinnat häviämällä vieraissa Italialle ja voittamalla vieraissa Armenian. Bosnia ja Hertsegovina on Suomea pisteen edellä. Robert Prosineckin valmentama joukkue on voittanut kotonaan Armenian ja pelannut kotonaan Kreikan kanssa tasan.

– Varmasti tulee tiukka vääntö. Tiedämme Bosnia ja Hertsegovinan tason, vaikka heiltä onkin muutama pelaaja poissa. Vastustajan joukkueesta löytyy laatua, Kanerva sanoi pelipäivän aattona.

Vieraiden riveistä on sivussa muun muassa avainpelaaja Miralem Pjanic, joka kärsii pelikieltoa. Suomelle viime päivien jobinpostia on tuonut laitapuolustaja Jukka Raitalan flunssa.

Yksi vierasjoukkueen tärkeimmistä pelaajista on meritoitunut hyökkääjä Edin Dzeko. Kanervan mukaan Suomen on pyrittävä pysäyttämään vastustajan keskikentän syöttöpeli.

– Jos emme onnistu siinä, he pystyvät ruokkimaan Dzekoa ja nopeita laitureitaan. Silloin tulee vaikeuksia. He ovat hyviä myös erikoistilanteissa, Kanerva sanoi.

Suomen karsintaurakka jatkuu lauantain jälkeen tiiviinä, sillä joukkue kohtaa ensi tiistaina vieraissa Liechtensteinin.

Ennakolta lohkon heikoimmaksi arvioitu Liechtenstein on hävinnyt molemmat pelaamansa ottelut.