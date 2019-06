Huuhkajia odottaa tiukka vääntö ja taitava vastustaja

Tiukka vääntö. Näin ennakoi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva lauantain EM-karsintaottelua Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.

Kanervan ennakkoarvioon on helppo yhtyä, sillä Bosnia ja Hertsegovina on laadukas joukkue. Mikäli Suomi haluaa pitää unelman EM-kisoista vahvana, ainakaan tappioon ei olisi Tampereen kamppailussa varaa.

– Ei tämä ole kuolemanottelu, vaikka tärkeä onkin. On vasta kolmas karsintapeli kymmenestä, Kanerva muistutti perjantaina.

Suomi on aloittanut karsinnat vierastappiolla Italialle ja vierasvoitolla Armeniasta. Bosnia ja Hertsegovina on voittanut kotonaan Armenian ja pelannut Kreikkaa vastaan tasan.

Vierailla Dzeko, Suomella Pukki

Kilpailu kahdesta kärkisijasta on Italian tähdittämässä lohkossa kovaa, joten ohipeleihin ei Suomella ole varaa. Sen tietää myös Kanerva.

– Bosnia ja Hertsegovinalla etenkin keskikenttä on taitava, vaikka (Miralem) Pjanic on poissa. Meidän täytyy saada heidän liikkuvan keskikenttänsä palloruletti pysäytettyä, Kanerva sanoi.

Syy on selvä.

– Jos emme onnistu siinä, he pystyvät ruokkimaan Edin Dzekoa ja nopeita laitureitaan. Silloin tulee vaikeuksia, Kanerva sanoi viitaten vieraiden tähtihyökkääjään.

Bosnia ja Hertsegovinalla on Dzeko, mutta Suomella on Pukki. Teemu Pukki voitti Norwichin paidassa Englannin mestaruussarjan maalikuninkuuden, ja kausi päättyi nousujuhliin.

Seurajoukkuekauden päättymisestä on yli kuukausi aikaa. Suomalaishyökkääjä sanoo tauon tulleen tarpeeseen, mutta samalla pelaamattomuus tuo haasteita.

– Ei ole ihan ideaalitilanne, että viime pelistä on kuukausi. Olen käynyt juoksemassa, salilla ja tehnyt fyysisiä treenejä. Maajoukkueen viime viikon minileiri ja tämä viikko ovat tehneet hyvää.

– Pelituntuma ei ole ihan paras, mutta toisaalta pitkän kauden jälkeen tauko tuli tarpeeseen, Pukki myönsi.

Poissaoloja riittää

Kanervalle pohdittavaa tuovat poissaolot. Peruspaletista puuttuu useita nimiä, jotka olisi normaalisti luultavasti nimetty Huuhkajien miehistöön.

Muun muassa Thomas Lamia, Fredrik Jenseniä, Roman Eremenkoa, Markus Halstia, Kasper Hämäläistä ja Jasse Tuomista ei kokoonpanossa nähdä.

Lam, Jensen ja Eremenko ovat loukkaantuneita. Halsti on kärsinyt pienestä polvivaivasta, ja Tuominen on vasta toipunut loukkaantumisestaan.

Hämäläisen sopimus Legia Varsovan kanssa loppuu, eikä hän halua ottaa loukkaantumisriskiä. Perjantaina Kanerva kertoi, että laitapuolustaja Jukka Raitala on kärsinyt viime päivinä flunssasta.

Etenkin hyökkäyspää tuo päävalmentajalle mietittävää, kun Hämäläinen, Tuominen ja pitkään tositoimista sivussa ollut Joel Pohjanpalo ovat ryhmästä poissa.

– Valitettavasti tähän on jo tottunut. Kaksi ja puoli vuotta olen ollut päävalmentajana, ja melkein ottelussa kuin ottelussa on ollut vähän huolia. Meiltä löytyy vaihtoehtoja, muttei niitä liikaa ole. Toivottavasti syksyllä tilanne on toinen, Kanerva kommentoi päävalmentajakautensa pelaajaloukkaantumisia.

Hyökkääjävaihtoehtoja Teemu Pukin rinnalle ovat muun muassa Simon Skrabb, Petteri Forsell, Benjamin Källman ja Rasmus Karjalainen.

Kotitilastosta voimaa

Kanervan miehistö voi ammentaa voimaa hyvästä kotisaldostaan. Joukkue on voittanut viidestä edellisestä kotimaassa pelatusta ottelustaan kaikki päästämättä maaliakaan.

– Sitä putkea lähdemme jatkamaan, Kanerva summasi.

Suomi jatkaa karsintaurakkaansa Bosnia ja Hertsegovina -ottelun jälkeen ensi tiistaina vieraskamppailulla Liechtensteinia vastaan.