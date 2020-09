Huuhkajien Kansojen liiga alkuun ilman kansaa: "Se kuuluisa 12. pelaaja puuttuu"

Suomen jalkapallomaajoukkue korkkaa "uuden" Helsingin Olympiastadionin tänään myöhäisillasta, kun Kansojen liigan syksy alkaa Walesin kohtaamisella. Paluu lähes viiden vuoden tauon jälkeen vanhalle kotinäyttämölle maistuu pelaajille, mutta jotain hyvin tärkeää alkusyksyn illasta uupuu.

– Se kuuluisa 12. pelaaja puuttuu, Pohjoiskaarre ja se yleisö, mikä on meitä kantanut, maalivahti Lukas Hradecky sanoi tyhjyydestä remontin jälkeen komeuttaan hohkaavalla stadionilla, jossa peliä seuraa kaikkinensa vain reilut satakunta ihmistä Euroopan jalkapalloliiton Uefan tiukkojen koronarajoitusten vuoksi.

– Stadikakin näyttää vähän erilaiselta kuin viime kerralla (lokakuussa 2015 Pohjois-Irlantia vastaan), mutta onneksi on ehtinyt treeneissä taas tottua. Ihmiset puuttuvat katsomosta, mutta kyllä minä täällä mieluummin pelaan nämä ensimmäiset ottelut kuin vaikkapa Cardiffissa tai Unkarissa tai mikä se vaihtoehto olisi ollutkaan.

Korona-aika on muuttanut ammattijalkapalloilijoiden elämää, totta kai. Hradecky ja Teemu Pukki virnuilivat ottelun aattona laskeskellessaan, kuinka monta koronavirustestiä on takana. Pukin mukaan niitä on "monta".

Hradecky puolestaan päätyi noin 50 kertaan, kun "on tongittu nenää". Maajoukkueessakin korona on läsnä eri järjestelyjen kautta, onneksi ei kuitenkaan tartuntoina.

– Meillä on kaikilla omat huoneet. Positiivista, ettei ole tarvinnut katsella Teemua joka aamu, kun se kuorsaa ja herää, Hradecky myhäilee mieleen jäävimmästä muutoksesta maajoukkueen hotelliarjessa.

Tasaista luvassa, myös historian valossa

Illan ottelusta odotetaan tiukkaa vääntöä, ja sitä lupaa myös historia. Suomi ja Wales ovat A-maajoukkuetasolla ottaneet vuosien mittaan yhteen 12 kertaa, ja tasaista on ollut. Kummallakin neljä voittoa ja lopuista neljästä tasapelit.

Viimeisin kohtaaminen on syksyltä 2013, jolloin Cardiffissa pelattu maaottelu päättyi 1–1-tasapeliin. Suomessa Wales oli viimeksi lokakuussa 2009, jolloin Niklas Moisander teki 2–1-voittomaalin Olympiastadionilla MM-karsintapelissä.

Suomen viimeisin Wales-tappio on niinkin kaukaa kuin syyskuulta 2002. Wales haki tuolloin Olympiastadionilta 2–0-voiton EM-karsinnan avauspelissä pelillisenä johtajanaan joukkueen nykyinen päävalmentaja Ryan Giggs.

– Molemmat ovat vähän muuttuneet tässä vuosien varrella. Wales on kova joukkue, EM-välierissä 2016. Okei, Aaron Ramsey on poissa, mutta laadukas joukkue heillä on. Mutta niin on meilläkin, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva pohjusti iltaa.

Suomen ja Walesin ottelu alkaa kello 21.45.