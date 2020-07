Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ei tiedä täysin varmasti, aloittaako se syksyn Kansojen liigan urakkansa Olympiastadionilla. Lisäksi epäselvää on, pääseekö Kansojen liigan otteluihin yleisöä.

– Tarkoitus on, että syksyn pelit ovat Olympiastadionilla. Tahtotilamme on, että ne ovat siellä, mutta eri juttu on, onko yleisöä paikalla, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo.

Ilta-Sanomat uutisoi pari viikkoa sitten, ettei Olympiastadionin remontti ole vielä täysin valmis. Stadion on nyt määrä luovuttaa Helsingin kaupungille 31. heinäkuuta, vaikka luovutuspäivän piti olla kesäkuun lopussa. Sähkötyöt ovat siirtäneet luovutuspäivää.

Stadionin yli 300 miljoonaan euroon kipuava perusparannus- ja uudistusremontti alkoi vuonna 2016. Hankkeen oli alun perin määrä olla valmis 2019.

Huuhkajat mielii Olympiastadionille nopeasti

Jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat kohtaa Kansojen liigan kotiavauksessaan Walesin 3. syyskuuta. Bulgariaa Suomi isännöi 11. lokakuuta ja Irlantia kolme päivää myöhemmin.

– Meille olisi tärkeää, että Olympiastadionilla olisi pelejä. Myös tulevia MM-karsintoja ajatellen olisi hyvä, että saisimme Olympiastadionille jo nyt kotiluolatunnelmaa ja yleisöä. Ykköstoiveemme on ilman muuta pelata syksyllä Olympiastadionilla, Lahti painottaa.

Uusitun Olympiastadionin virtuaalisten avajaisten on määrä olla 22. elokuuta. Avajaisista tulee suora televisiolähetys.

Elo–syyskuussa on tarkoitus järjestää erilaisia maksuttomia vierailijapäiviä, ja Huuhkajien Wales-peli olisi ensimmäinen iso urheilutapahtuma.

Palloliitto lähetti Uefalle kirjeen

Hallituksen asettamat kokoontumisrajoitukset poistuvat lokakuussa, jos koronavirustilanne etenee suotuisasti. Syyskuussa Huuhkajien peliin voidaan ottaa yleisöä, kunhan esimerkiksi turvaetäisyydet ovat kunnossa.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä kyseessä on Euroopan jalkapalloliiton Uefan alainen tapahtuma.

– Käsittääkseni Uefa päättää, mitä Kansojen liigan syyskuun pelien yleisöjen suhteen tehdään, Lahti sanoo.

Palloliitto on lähestynyt asiassa Uefaa, mutta kattojärjestön päätökset tullevat vasta heinäkuun lopussa tai elokuun alussa.

– Tietysti toivomme, että peleihin saisi ottaa yleisöä kotimaisten viranomaismääräysten mukaisesti. Lähetimme Uefalle kirjeen, jossa toivoimme, että kansalliset koronatilanteet otettaisiin huomioon.

Seuraavan pelin lipunmyynti seisoo, koska vielä ei ole varmuutta pelipaikasta eikä yleisön pääsemisestä otteluun. Myynti alkaa aikaisintaan elokuun alkupuolella.

Mikäli Olympiastadionilla ei syystä tai toisesta pelata, todennäköisin korvaava pelipaikka on Ratinan stadion Tampereella tai Turun jalkapallostadion.