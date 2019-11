Huuhkajilla loukkaantumishuolia – Uronen ja Lappalainen sivussa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajalla Markku Kanervalla riittää pohdittavaa Liechtenstein-ottelun alla. Suomi kohtaa Liechtensteinin 15. marraskuuta Helsingissä EM-karsinnoissa.

Tilanne on poikkeuksellisen kutkuttava: voitto varmistaisi Suomelle historiallisen EM-lopputurnauspaikan.

Kanervan miehistöä kiusaavat loukkaantumiset, ja etenkin laitapuolustajista on käynyt kato.

Laitapakeista Jere Uronen ja Albin Granlund puuttuvat Huuhkajien miehistöstä, joka julkistettiin keskiviikkona. Molemmat ovat loukkaantuneita.

Takareisivammasta kärsivä Granlund saattaa tosin toipua ajoissa pelikuntoon.

– Hän tulee mahdollisesti joukkueeseen vielä mukaan. Joukkueeseen on nimetty 22 pelaajaa, ja ryhmää täydennetään yhdellä tai kahdella pelaajalla, Kanerva sanoi.

Sivussa on myös Lassi Lappalainen, joka kärsii Urosen tavoin nilkkavammasta.

Myös Paulus Arajuuri ja Tim Sparv ovat kärsineet loukkaantumisista, eikä heitä ole nähty viime aikoina kentällä. Kaksikko on kuitenkin nimetty karsintaotteluihin Liechtensteinia ja Kreikkaa vastaan.

– Heillä toipuminen vammoista on sujunut odotetusti. Toiveissa on, että molemmat ovat viikonloppuna seurajoukkueissaan kokoonpanossa ja pelaavat, Kanerva sanoi.

Lam ja Taylor tulevat ryhmään mukaan

Kanerva valitsi ryhmäänsä vain kaksi luontaista laitapuolustajaa eli Jukka Raitalan ja Juha Pirisen. Tilannetta sotkee entisestään, että mahdollisista paikkaajista myös Interin Niko Markkula on loukkaantunut.

Kanerva mainitsi Joona Toivion ja Thomas Lamin pelaajina, jotka nousevat tilanteen vaatiessa esille laitapakkivaihtoehtoina. Monikäyttöisen Lamin lisäksi maajoukkueeseen palaa Robert Taylor.

Suomi on Italian johtamassa karsintalohkossa toisena. Joukkue on viisi pistettä sekä Armeniaa että Bosnia-Hertsegovinaa edellä, kun kaikilla on jäljellä kaksi ottelua. Huuhkajat päättää karsintaurakkansa 18. marraskuuta Ateenassa.

Suomen joukkue marraskuun EM-karsintapeleihin

Suomen miehistö marraskuun EM-karsintapeleihin Liechtensteinia ja Kreikkaa vastaan:

Maalivahdit: Lukas Hradecky Bayer Leverkusen, Anssi Jaakkola Bristol Rovers, Jesse Joronen Brescia.

Kenttäpelaajat: Joona Toivio Häcken, Paulus Arajuuri Bröndby, Jukka Raitala Montreal, Sauli Väisänen Chievo Verona, Juha Pirinen Tromsö, Leo Väisänen Den Bosch, Joni Kauko Esbjerg, Tim Sparv Midtjylland, Glen Kamara Rangers, Rasmus Schüller Minnesota, Robin Lod Minnesota, Fredrik Jensen Augsburg, Robert Taylor Tromsö, Simon Skrabb Norrköping, Pyry Soiri Esbjerg, Teemu Pukki Norwich City, Joel Pohjanpalo Bayer Leverkusen, Jasse Tuominen Bate Borisov, Thomas Lam Zwolle.

Päävalmentaja: Markku Kanerva.