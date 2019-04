Hyundain belgialainen Thierry Neuville ajoi voittoon Argentiinan MM-rallissa sunnuntaina. Hyundai nappasi rallissa kaksoisvoiton, sillä norjalainen Andreas Mikkelsen sijoittui toiseksi. Neuville päihitti Mikkelsenin 48,4 sekunnilla. Neuville johtaa myös MM-sarjan pistetilannetta viiden kisan jälkeen kymmenen pisteen turvin.

Voitto MM-tasolla on Neuvillelle uran 11:s ja kauden toinen. Neuville on juhlinut voittoa Argentiinassa kerran aiemmin.

– Auto on toiminut upeasti läpi viikonlopun. Auton kehitys on ollut nähtävissä, joten olen ylpeä mitä olemme saavuttaneet, Neuville kertoi maalissa.

Neuville siirtyi rallin johtoon kahdeksannella erikoiskokeella eikä antanut tämän jälkeen enää ykköstilan livetä käsistään.

– Tämä tekee meidät tyytyväiseksi tulevia ralleja ajatellen, vaikka tiedämme, että Euroopasta löytyy muutamia vaikeita kisoja meille.

Myöskään Mikkelsen ei peitellyt tyytyväisyyttään.

– Tämä on ehdottomasti hieno tulos minulle. Olen niin iloinen nyt, että tämä tuntuu kuin voitolta, Mikkelsen riemuitsi.

Kolmas oli Citroenin ranskalainen Sebastien Ogier, joka löi tiukassa kamppailussa Toyotan brittikuljettajan Kris Meeken 1,4 sekunnilla. Meeken kolmostila suli viimeisen erikoiskokeen rengasrikkoon.

Suomalaisista Toyotan Jari-Matti Latvala oli viides ja Fordin Teemu Suninen seitsemäs.

Päätöserikoiskokeen voittoon ajoi Ogier vain 0,1 sekunnin erolla Latvalaan. Näin Ogier saalisti viisi lisäpistettä MM-taulukkoon. Latvala sai neljä lisäpistettä. MM-tilanteessa suomalaiset ovat kaukana kärjestä, sillä seitsemäntenä oleva Latvala on jäänyt Neuvillestä jo 81 pistettä.

Citroenin Esapekka Lappi joutui keskeyttämään Argentiinassa perjantain päätöspätkällä sattuneeseen rajuun ulosajoon.

Rallin MM-sarja jatkuu kahden viikon päästä Chilessä.

Mäkinen: Käännekohta Latvalalle

Hyundain rallitalli on laittanut Tommi Mäkisen johtaman Toyotan ahtaalle rallin MM-sarjassa. Argentiinasta korealaisvalmistaja nappasi kaksoisvoiton ja kasvatti johtoasemansa valmistajien pistetaulukossa 37 pisteeseen.

Toyotan ykköstykki Ott Tänak keskeytti sähkövikaan lauantaina. Kris Meeke oli lopulta neljäs ja Jari-Matti Latvala viides. Latvalalla oli aineksia jopa voittoon asti, mutta perjantain rengasrikot veivät liikaa aikaa.

– Jari-Matti ajoi todella hyvällä ja rennolla fiiliksellä koko viikonlopun. Ilman rengasrikkoja hän olisi ollut todella korkealla ja taistellut jopa voitosta, tallipomo Mäkinen sanoi.

– Uskon, että hänen iskunsa jatkuu. Tämä oli varmasti käännekohta hänelle. Ei se muuta tarvitse kuin rentoa ajamista, niin tulosta tulee.

Seuraava osakilpailu on vajaan kahden viikon kuluttua, kun WRC-kilpurit nähdään upouudessa Chilen rallissa.

– Aika paljon on töitä luvassa, koska tämä oli todella raju kilpailu. Toivotaan, että saadaan hyvin autot huollettua ja sitten laitetaan säädöt kuntoon, Mäkinen totesi.

– Ei muuta kuin uuteen iskuun vaan. Uskon, että meillä on vahva joukkue Chileen. Meillä on aika selkeät ajatukset siitä kisasta. Olemme käyneet paikan päällä katsomassa, mitä on luvassa.