Hyvä uutinen Tanskasta Pihtiputaalle: joukkueen sytyttäjä Jeane Horton pystyy pelaamaan LiigaPlokin seurahistorian ensimmäisessä kansainvälisessä ottelussa

Pihtiputaan LiigaPlokin faneille kantautui hyvä uutinen maanantaina Tanskasta. Nilkkavammasta kärsinyt joukkueen ilopilleri ja sytyttäjä Jeane Horton pystyy pelaamaan tänä iltana Kööpenhaminassa, kun LiigaPloki kohtaa Challence cupin avausottelussa tanskalainen IF Holten.

Horton loukkasi nilkkansa reilu viikko sitten Pihtiputaalla pelatussa mestaruusliigan ottelussa LP Viestiä vastaan. Hän joutui lepuuttamaan venähtäneitä nivelsiteitään viime viikon ja jättämään perjantain Kuusamo-ottelun väliin.

– Voi olla, ettei Horton ole aloituksessa, mutta hän on varmasti käytettävissä, jos on tarvetta, raportoi valmentaja Jukka Koskinen maanantai-iltana päästyään joukkueen kanssa junalakon ruuhkauttamaan Kööpenhaminaan.

– Jeane on mennyt koko ajan mennyt parempaan päin. Hän harjoitteli sunnuntaina jo lähes täysipainoisesti. Totta kai hypyt aina rasittavat, kun nilkasta on kyse, mutta kyllä hänestä apua on.

Horton on ollut tänä syksynä LiigaPlokin näkyvin ja tehokkain pelaaja kotimaan liigassa. LiigaPlokille on totta kai pieni takaisku, ettei korkealle ponnistava yleispelaaja ole 100-prosenttisessa kunnossa, kun seura pelaa tänään historiansa ensimmäisen kansainvälisen ottelun.

LiigaPlokin – joka pelaa cupissa nimellä Pihtipudas – vastustaja Holte IF on aloittanut tämän kauden väkevästi Tanskan liigassa. Viime kauden hopeajoukkue on voittanut kaikki kuusi otteluaan menetettyään vain yhden pisteen – ja senkin viime kauden mestarille Bröndbylle.

Koskinen on nähnyt Holten otteluita Internetin välityksellä.

– Sain nauhankin, josta teimme kunnon tilastot ja muut. Joukkue on yhtä pelaajaa lukuun ottamatta täysin tanskalainen. Hakkuri on 195-senttinen amerikkalainen ja ehdottomasti heidän paras pelaajansa. Muita pommilyöjiä ei oikeastaan ole kuin tämä hakkurijenkki, joka on aika lailla samantyylinen pelaaja kuin meillä viime kaudella pelannut Canace Finley, Koskinen selvitti.

LiigaPlokin selkeänä tavoitteena on ryöstää Holtelta kolmen pisteen voitto ja varmistaa jatkopaikka kotiottelussaan Pihtiputaalla 15.11.

Challence cupissa pelataan samanlaisen pistelaskusysteemin mukaan kuin Suomen liigassa. 3–0 ja 3–1-voitoista saa kolme pistettä, 3–2-voitosta kaksi pistettä ja 2–3- tappiosta yhden pisteen. Kahden cup-kohtaamisen jälkeen pisteet ynnätään ja jos ne ovat tasan, Pihtiputaalla pelataan kultainen erä 15 pisteeseen.

– Holte on hyvin valmennettu ja vaarallinen kotijoukkue. Se on kuitenkin ihan voitettavissa. Jos pisteenkin saa, sekin on aika iso asia, mutta totta kai lähdemme saalistamaan kolmea pistettä ehdottomasti, Koskinen tuumi.

LiigaPloki pääsi myöhään maanantai-iltana tutustumaan Kööpenhaminan kupeessa sijaitsevaan Holten kotiareenaan ja treenaamaan siellä kevyesti. Toisen treeninsä joukkue tekee aamupäivällä. Ottelu alkaa klo. 19.30 Suomen aikaa.

Kovin suuria kannustusjoukkoja LiigaPloki ei saanut Holten halliin Pihtiputaalta houkuteltua. Fanimatkalle lähti Koskisen tietojen mukaan vain kuusi henkilöä. Joukkueen vahvuus on 12 pelaajaa ja viisi toimihenkilöä.

Ottelua Holte IF – Pihtipudas on mahdollista seurata Internetin välityksellä osoitteessa www.laola1.tv/en-int/livestream/holte-if-liigaploki-pihtipudas-len