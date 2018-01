IAAF päästää 18 venäläisurheilijaa kilpailuihin

Korkeushypyn maailmanmestari Maria Lasitskene on yksi 18 venäläisestä yleisurheilijasta, jotka pääsevät tänä vuonna mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan, Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF ilmoitti.

Venäjä on ollut marraskuusta 2015 lähtien suljettu kansainvälisestä kilpailutoiminnasta valtiojohtoisen dopingohjelman takia, mutta IAAF:n mukaan pannasta vapautetut 18 venäläisurheilijaa ovat täyttäneet ehdot kilpailuihin osallistumiselle. Yhteensä 80 venäläistä yleisurheilijaa on anonut pääsyä kilpailemaan, mutta nyt julkistettujen 18 urheilijan tapaukset käsiteltiin ensin, koska heillä on mahdollisuus osallistua sisäratojen MM-kisoihin Birminghamissa maaliskuun alussa.

IAAF jatkoi Venäjän sulkua viime marraskuussa.