IFK Mariehamn nousi viime hetkillä tasapeliin TPS:ää vastaan

IFK Mariehamn ja Turun Palloseura ovat tasanneet pisteet miesten jalkapalloliigassa tuloksella 2–2. Kotijoukkue IFK nousi tasapeliin viime hetken osumallaan.

Tasapelin myötä joukkueiden sijoitukset pysyivät liigan häntäpäässä ennallaan. Kymmenentenä oleva IFK on pisteen TPS:ää edellä neljä kierrosta ennen sarjan loppua. TPS on yhdentenätoista ja on tällä hetkellä joutumassa karsimaan ensi kauden liigapaikastaan.