IL: Rasmus Ristolainen ei lähde jääkiekon MM-kisoihin

Puolustaja Rasmus Ristolainen ei vahvista Suomea tämän vuoden jääkiekon miesten MM-kisoissa Slovakiassa, kertoi Iltalehti maanantaina. NHL-seura Buffalo Sabresia edustava Ristolainen, 24, kertoi lehdelle, että on informoinut asiassa maajoukkueen GM:ää Jere Lehtistä.

– En ole lähdössä mukaan. Tässä päätöksessä ei ole mitään henkilökohtaista ketään kohtaan. On ollut niin raskas kausi täällä NHL:ssä, että en halua jatkaa tätä kautta yhtään. Takki on ihan tyhjä, Ristolainen sanoi Iltalehdelle.

TPS-kasvatti oli voittamassa alle 20-vuotiaiden MM-kultaa vuonna 2014. Leijonissa Ristolaista on nähty harvakseltaan.

– Mun kieltäytymisissä ei ole mitään yhtä syytä tai tekijää. Joka kevät päätöksen takana on ollut eri syy. Joskus se on ollut sopimustilanne, joskus kolhut ovat estäneet MM-pelit. Nyt tilanne on tämä.