IS: Edis Tatli on nousemassa kehään Madison Square Gardenissa

Ammattinyrkkeilijä Edis Tatli on nousemassa kehään New Yorkin Madison Square Gardenissa, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan Tatli kohtaa legendaarisessa urheilupyhätössä Yhdysvaltain Teofimo Lopezin 20. huhtikuuta. IS kirjoittaa, että ottelun ehdoista on jo sovittu, mutta sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu.

IS:n mukaan Tatlin ja 21-vuotiaan Lopezin ottelun panokseksi yritetään saada WBO-liiton kevyen sarjan "väliaikainen mestaruus". Tämä tarkoittaa käytännössä MM-karsintaottelua.

Viimeksi suomalaisista Madison Square Gardenissa otteli Eva Wahlström, joka hävisi joulukuussa MM-ottelussa Katie Taylorille.

Tatli otteli viimeksi elokuussa, jolloin hän kukisti Frank Urquiagan. Tatli on tahkonnut paidattomana 33 kertaa ja hävinnyt vain kahdesti.