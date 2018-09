IS: Jääkiekkoliigan seura kertoi viime vuonna liigan johdolle epäilevänsä pelaajiaan kokaiinin käytöstä

Jääkiekon liigaseura epäili pelaajiaan kokaiinin käytöstä keväällä 2017, kertoo Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomien mukaan liigaseura otti tuolloin ainakin yhden toimihenkilönsä nimissä yhteyttä SM-liigan ylimpään johtoon ja kertoi epäilevänsä muutamaa omaa pelaajaansa kokaiinin käytöstä.

– Seura halusi viestiä SM-liigan johdolle, että tällaista huumeongelmaa mitä luultavimmin esiintyy ja että siihen olisi syytä yrittää puuttua kollektiivisesti eri sektoreilla, lehden haastattelema liigaseuran johtohenkilö kertoo.

Jääkiekkoilijoiden kokaiinin käyttö nousi puheenaiheeksi keskiviikkona, kun MTV kertoi, että Philadelphia Flyersin NHL-kiekkoilija Jori Lehterä on epäiltynä poliisin kokaiinitutkinnassa Tampereella. MTV:n mukaan Lehterä on yksi 23 epäillystä huumausainevyyhdissä, jossa osaa epäillään huumeiden käytöstä ja osaa esimerkiksi myynnistä. MTV:n mukaan Lehterä on kiistänyt poliisille syyllistyneensä rikokseen.

Ilta-Sanomien mukaan asiantuntijat arvelevat, että kokaiiniongelma on liigapelaajien keskuudessa paljon tiedettyä laajempi. Tunnetuista entisistä liigapelaajista vain Jere Karalahti ja Marko Jantunen ovat avoimesti kertoneet huumeiden käytöstään.