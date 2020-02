IS: JKU:n Ada Koistinen lopetti äkillisesti urheilu-uransa ympäristömoraalisista syistä

Lahjakas jyväskyläläinen kolmiloikkaaja Ada Koistinen, 21, on päättänyt äkillisesti lopettaa urheilu-uransa. Viime vuoden lajinsa sisäratojen SM-kolmonen on kertonut blogissaan syyksi maapallon tilan. Ilta-Sanomat on siteerannut tekstiä.

– Hahmotin koko ajan paremmin, miten hullulta minusta tuntui keskittyä hyppimään hiekkaan, kun maailma ympäriltä oli hajoamassa palasiksi, Ada Koistinen kirjoittaa

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden loikkaaja kertoo blogitekstissään muuttuneensa kahdessa kuukaudessa urheilijasta ilmastoaktivistiksi. Urheilu-ura jäi, kun ilmastokriisi alkoi ahdistaa ja Koistinen halusi ryhtyä toimimaan ilmaston puolesta.

– En halunnut enää olla passiivinen sivustakatsoja tälle brutaalille tuhoamiselle, Koistinen kirjoittaa.

Koistisen mukaan urheilun ilmastovaikutukset olivat alkaneet ahdistaa häntä. Ilmastonmuutos ja lajien joukkotuho mursivat hänen urheilijan arkensa alkuvuodesta 2019. Pintaan alkoi kasvavassa määrin nousta huolta ilmastosta, luonnosta, lajeista, läheisistä. Huolta globaalista tulevaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koistinen kirjoittaa kauhistuneensa ajatuksesta, että noustakseen sille tasolle urheilussa mille halusi, hänen täytyisi vuosittain lentää ympäri planeettaa ja noin satakertaistaa omat päästönsä.

Samalla Koistinen muutti ruokavalionsa.

– 100-prosenttinen veganismi tuntui eettisesti ja ekologisesti vedenpitävimmältä vaihtoehdolta, ja vegaaninen urheilija -status kuulosti myös hyvältä.

Koistinen kuvailee, miten lopettaminen tuntui kovalta aiheuttaen ahdistusta ja itkua. Päätöstä helpotti se, että Adan isä, JKU:n toiminnanjohtaja Markku Koistinen on hyväksynyt asian.

Adan mukaan Markku-isä oli kommentoinut tyttärensä blogitekstin luettuaan: “Huippu-urheilulla ei ole yhteiskunnallista oikeutusta, jos kokonaisvaltaista elinympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvointia ei oteta huomioon.”