IS: Verottaja karhuaa rallikuski Jari-Matti Latvalalta jopa useita miljoonia euroja – "He ovat eri mieltä siitä, missä asun"

Toyotan rallikuski Jari-Matti Latvala on Ilta-Sanomien (IS) tietojen mukaan vääntänyt viime vuodesta asti verottajan kanssa peistä hänen vakituisesta asuinpaikastaan.

Suomen verohallinto ei ole Ilta-Sanomien tietojen mukaan vakuuttunut, että Latvala olisi asunut vuositasolla riittävästi vuorokausia ulkomailla välttääkseen ansiotuloverojen maksun Suomeen. Latvala on asunut vuodesta 2009 asti Monacossa.

– He [verohallinto] ovat eri mieltä siitä, missä minä asun. Vuonna 2018 alkoi verottajan kanssa prosessi, jota käydään edelleen läpi. Se on ollut niin raskas, että se on vienyt minulta energiaa ja voimia, Latvala kertoo Ilta-Sanomille.

Jari-Matti Latvalan manageri Timo Jouhki puolestaan kommentoi tapausta Ilta-Sanomille seuraavasti:

– Kiista verottajan kanssa on taatusti vaikuttanut Jari-Matin ajamiseen, nimenomaan hänen keskittymiskykyynsä. Muilta osin tässä kohdin tullaan Jari-Matin yksityiselämää koskevalle alueelle, enkä halua sen vuoksi sanoa asiasta tämän enempää, Jouhki sanoo.



Jopa useita miljoonia euroja maksamattomia veroja

IS:n saamien tietojen mukaan verottajan ja Latvalan taistelussa on kysymys jopa useammasta miljoonasta eurosta.



Arvio perustuu lehden mukaan siihen, että Latvala on kuulunut MM-sarjan kärkikuljettajiin usean vuoden ajan. Hänen vuosipalkkansa on ollut IS:n asiantuntijalähteiden mukaan vähintään 1–1,5 miljoonaa euroa vuodesta 2017 lähtien.

Verohallinnon verolaskurin mukaan näistä vuosituloista maksettavaksi menisi Suomessa veroja karkeasti arvioiden noin puolet (500 000 e – 750 000 e).

IS:n mukaan tämän peruspalkan päälle rallissa maksetaan bonuksia kilpailumenestyksen perusteella.

Mikäli epäselvyys hänen Suomessa viettämiensä päivien määrästä koskee useampaa kalenterivuotta, hänen Suomeen maksamattomien verojensa summa voi nousta verottajan näkemyksen mukaan useampiin miljooniin euroihin.

Jari-Matti Latvala on ollut viime aikoina julkisuudessa hänen yksityiselämäänsä koskevan uutisoinnin vuoksi. Viime viikon perjantaina kerrottiin, että Latvalan ja TV-persoona Maisa Torpan häät on peruttu.

Myös Latvalan MM-ralliuran jatko on hänen managerinsa mukaan vaakalaudalla, mikäli kuskin nykyinen Toyota-talli ei tarjoa hänelle jatkosopimusta.