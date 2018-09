Ibrahimovic ei ole tyytyväinen joukkueensa suorituksiin ja aikoo keskustella jatkosta

Pohjois-Amerikan MLS-jalkapalloliigassa pelaava Zlatan Ibrahimovic ei ole tyytyväinen joukkueensa Los Angeles Galaxyn suorituksiin ja aikoo Los Angeles Timesin mukaan keskustella tulevaisuudestaan seurajohdon kanssa.

Ibrahimovicilla on sopimus myös ensi kaudesta, mutta ruotsalaistähden ja seurajohdon näkemykset eivät ole välttämättä yhteiset.

– En tiedä ensi vuodesta. Siitä minun täytyy keskustella, mutta nyt ei ole oikea hetki jutella siitä. Tulen kuitenkin keskustelemaan seurajohdon kanssa siitä, mitä he haluavat ja mitä minä haluan, Ibrahimovic sanoi.

Hän on turhautunut joukkueensa menestykseen, kun Galaxy majailee länsilohkon alemmassa keskikastissa ennen maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattavaa ottelua.

Lohkon kuusi parasta pääsevät pudotuspeleihin, jonne vieville sijoille Galaxyllä on nyt matkaa kuusi pistettä. Joukkueella on vielä jäljellä viisi ottelua runkosarjassa.

Ibrahimovic on esiintynyt ensimmäisellä MLS-kaudellaan varsin hyvin, kun 36-vuotias hyökkääjä on tehnyt maaliskuussa alkaneen jaksonsa aikana 17 maalia 22 ottelussa.

– Olen iloinen kunnostani. Olen fyysisesti vahva ja tunnen oloni hyväksi. Nyt meidän pitäisi voittaa pelejä, ja sitten kaikki olisi täydellisesti. Se on helppoa sanoa, mutta meidän pitää myös tehdä niin, joukkueensa puolustuspeliin ryhtiä kaivannut Ibrahimovic paalutti.

Galaxy on päästänyt kauden 29 ottelussa 59 maalia. Lukema on sarjan kolmanneksi heikoin. Maalintekijätilastossa Ibrahimovic on kolmantena.